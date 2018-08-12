21:21
12 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
26°C 14°C
  • понеділок
    28°C 13°C
  • вівторок
    32°C 20°C
  • середа
    31°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Те, що сидить в голові у Маші Захарової. Голлівудський етап росдипломатії
Вєсті Кремля
18:41, 11 серпня
Вєсті.UA. Жир. Порошенко вдарився в релігію. Кива поїхав на заробітки
Вєсті.UA
18:20, 11 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Я втратив кілька клепок": ФБР з'ясовуватиме справжні мотиви викрадача літака у Сіетлі

245 Читать новость на русском

Слідчі в Сіетлі ідентифікували викрадача літака з міжнародного аеропорту "Такома", ним виявився Річард Рассел. Він жив нормальним життям середньостатистичного американця, мав дружину і стабільну роботу, у вільний час подорожував, вів свій блог. Поки раптом не здивував весь світ, захопивши повітряне судно.

Рассел викрав літак авіакомпанії Alaska Airlines і зміг підняти його у небо. Чоловік працював в міжнародному аеропорту Сіетла на іншого перевізника, "Horizon Air", і займався наземними операціями. Не мав ліцензії пілота, але зміг протриматися у повітрі 90 хвилин і навіть виконав небезпечний віраж – петлю. А потім впав разом з літаком на безлюдний острів Пьюджет.

Читайте також: Із аеропорту у США викрали пасажирський літак: подробиці

29-річний викрадач загинув. Рідні Річарда не змогли пояснити його мотиви. Мовляв, чоловік був добрим і приязним до оточення.

Багато людей турбуються про мене. Це розчарує їх, коли вони дізнаються, що я це зробив. Я хотів би вибачитися перед ними всіма. Я зламався. Втратив кілька клепок – я гадаю. Я навіть не здогадувався про це раніше,
– такими були останні слова Річарда Рассела.

Карколомні трюки викрадача облетіли світові ЗМІ, про інцидент у Сіетлі говорили в усіх куточках світу. Але наразі у цій справі більше запитань, аніж відповідей. Як розповіли представники аеропорту, при влаштуванні на роботу до перевізника "Horizon Air" понад три роки тому Річард пройшов всі необхідні перевірки і отримав відповідні допуски. В авіакомпанії його характеризували як гарного працівника.

Читайте також: "Можливо, це було самогубство": в поліції розповіли, як розбився викрадений літак в США

У вільний час Річард вів блог, у якому розповідав про свою роботу і хобі – подорожі, і викладав відео зі своїх мандрівок в Youtube. Мотиви чоловіка до такого вчинку будуть намагатися з'ясувати слідчі ФБР.

Автор: Марія Савчук
Теги: Новини США авіація Викрадення
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Хто влаштував смертельне ДТП на Запоріжжі і чому "вирізали" Медведчука – топ-5 відео тижня
сьогодні, 20:48 Хто влаштував смертельне ДТП на Запоріжжі і чому "вирізали" Медведчука – топ-5 відео тижня
Історія гри FIFA – найпопулярнішого футбольного симулятора в Європі
сьогодні, 20:02 Історія гри FIFA – найпопулярнішого футбольного симулятора в Європі
Анастасія Можаровська
Найсмішніші меми тижня: Тарас Шевченко свідомий автомобіліст, індійський Гітлер
сьогодні, 20:00 Найсмішніші меми тижня: Тарас Шевченко свідомий автомобіліст, індійський Гітлер
Подорожі Україною: найпривабливіші місця Кіровоградщини, які варто відвідати кожному
сьогодні, 18:00 Подорожі Україною: найпривабливіші місця Кіровоградщини, які варто відвідати кожному
Олесь Друкач
Понад 2000 тварин можуть знову опинитися на вулиці
сьогодні, 16:00 Понад 2000 тварин можуть знову опинитися на вулиці
Ольга Бродська
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Археологи зробили одразу декілька надзвичайних відкриттів
 17 травня 2016 , 09:44
У літак з російськими туристами влучила блискавка
 11 серпня , 17:32
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук