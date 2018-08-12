"Я втратив кілька клепок": ФБР з'ясовуватиме справжні мотиви викрадача літака у Сіетлі

Слідчі в Сіетлі ідентифікували викрадача літака з міжнародного аеропорту "Такома", ним виявився Річард Рассел. Він жив нормальним життям середньостатистичного американця, мав дружину і стабільну роботу, у вільний час подорожував, вів свій блог. Поки раптом не здивував весь світ, захопивши повітряне судно.

Рассел викрав літак авіакомпанії Alaska Airlines і зміг підняти його у небо. Чоловік працював в міжнародному аеропорту Сіетла на іншого перевізника, "Horizon Air", і займався наземними операціями. Не мав ліцензії пілота, але зміг протриматися у повітрі 90 хвилин і навіть виконав небезпечний віраж – петлю. А потім впав разом з літаком на безлюдний острів Пьюджет.

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29-річний викрадач загинув. Рідні Річарда не змогли пояснити його мотиви. Мовляв, чоловік був добрим і приязним до оточення.

Багато людей турбуються про мене. Це розчарує їх, коли вони дізнаються, що я це зробив. Я хотів би вибачитися перед ними всіма. Я зламався. Втратив кілька клепок – я гадаю. Я навіть не здогадувався про це раніше,

– такими були останні слова Річарда Рассела.

Карколомні трюки викрадача облетіли світові ЗМІ, про інцидент у Сіетлі говорили в усіх куточках світу. Але наразі у цій справі більше запитань, аніж відповідей. Як розповіли представники аеропорту, при влаштуванні на роботу до перевізника "Horizon Air" понад три роки тому Річард пройшов всі необхідні перевірки і отримав відповідні допуски. В авіакомпанії його характеризували як гарного працівника.

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У вільний час Річард вів блог, у якому розповідав про свою роботу і хобі – подорожі, і викладав відео зі своїх мандрівок в Youtube. Мотиви чоловіка до такого вчинку будуть намагатися з'ясувати слідчі ФБР.