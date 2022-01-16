Оказалось, что пока Россия только угрожает разместить ракеты на Кубе и в Венесуэле, она активно участвует в развитии ракетных программ КНДР. Поставляет туда технологии и необходимые детали.

До теми КНДР заявила про успішні випробування гіперзвукової ракети

Почему КНДР запустила ракету

Пока Ким Чен Ын запускает свои ракеты и рассказывает о великих победах Северной Кореи, параллельно с этим весь мир в очередной раз убеждается – Россия способна только нарушать мировую безопасность. И она точно не собирается способствовать ее укреплению.

Северная Корея заявила, что она успешно запустила очередную гиперзвуковую ракету. Новый запуск стал уже третьим таким испытанием с начала 2022 года.

ГосСМИ КНДР заявили, что запущенная ракета пролетела тысячу километров и успешно поразила обозначенную цель в море. В КНДР отметили, что новые запуски стали ответом на агрессивную санкционную политику США.



Випробування гіперзвукової ракети в КНДР / Фото Yonhap News Agency

При чем здесь Россия

Еще до этого 3 запуска, США обратились к Совету Безопасности ООН, чтобы он ввел дополнительные санкции против КНДР за первые 2 ракетных испытания в начале 2022 года. Ведь такие провокации КНДР проводит на фоне того, как США пытаются склонить Северную Корею к переговорам.

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Пока решение о санкциях находится на рассмотрении Совета Безопасности ООН, США решили ударить по тем, кто помогает КНДР строить эти ракеты. Вашингтон ввел санкции против российской компании "Парсек", 1 россиянина и нескольких северокорейцев, которые проживают на территории России.

Дело в том, что по данным США, "Парсек" активно поддерживает ракетную программу КНДР. Российская компания занимается тем, что поставляет Северной Корее детали, технологии и инструкции необходимые для создания баллистических ракет.

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Не первая в своем роде

Это уже не первая российская компания, против которой вводят подобные санкции. Только за 2021 год США ввели ограничения против 3 российских компаний, которых уличили в передаче технологий, связанных с оружием массового поражения:

Ирану;

Сирии;

и той же КНДР.

Россия показательно молчит

Что самое интересное – Кремль показательно отмалчивается. Скорей всего, циничный российский режим, который также состоит в Совбезе ООН, поддержит санкции против КНДР, чтобы отвести огонь от себя, при этом обвинения США против россиян назовет надуманными.

Однако есть вероятность, что другие члены Совета Безопасности ООН в очередной раз задумаются о том, насколько уместно участие России в этом органе.

Ведь как за поддержание мировой безопасности может отвечать страна, которая хватается за каждую возможность, чтобы эту самую безопасность нарушить?