"Так розпався СРСР": як угода про ядерні арсенали може підставити Росію

Ситуація навколо ядерного стримування різко загострилася після завершення дії однієї з ключових угод між США та Росією. У Кремлі знову заговорили мовою ядерних погроз, тоді як у Вашингтоні дедалі відвертіше дають зрозуміти, що старі домовленості більше не відповідають новій геополітичній реальності.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус в ефірі 24 Каналу пояснив, чому перегляд або зрив угод про ядерні арсенали може обернутися для Росії серйозними наслідками. За його словами, Кремль ризикує опинитися в ситуації, яка вже колись призвела до краху наддержави.

Нова ядерна угода б'є насамперед по Росії

Завершення дії договорів про ядерне стримування є критичним саме для Росії, а не для США. Ці угоди історично стримували гонку озброєнь ще з часів холодної війни, коли головним суперником Вашингтона був Радянський Союз. Сьогодні ж геополітична реальність інша, і Росія більше не є ключовим конкурентом США.

Ця угода стримувала ядерні сили Радянського Союзу і Сполучених Штатів, але зараз основний конкурент США – це Китай, а не Росія,

– пояснив Ус.

Він зазначив, що саме тому у Вашингтоні дедалі активніше говорять про новий формат домовленостей, який мав би включати Китай. З погляду США, обмежувати себе разом із Росією, залишаючи Пекін поза рамками, є стратегічно невигідно. Ус наголосив, що для Москви ці домовленості фактично були запобіжником від виснажливої гонки озброєнь. Вони дозволяли зберігати статус ядерної держави без необхідності вкладати колосальні ресурси у переозброєння.

Якщо цієї угоди не буде, Росії доведеться або відповідати США у гонці озброєнь, або втратити статус глобального гравця,

– зауважив експерт.

Він додав, що в умовах війни проти України та обмежених фінансових ресурсів такий вибір стає для Кремля особливо небезпечним. Саме тому, за його словами, ядерні домовленості сьогодні більше рятують Росію, ніж стримують її.

Гонка озброєнь може запустити дезінтеграцію Росії

Ус пояснив, що головна загроза для Кремля полягає не лише у фінансовому виснаженні через можливу нову гонку озброєнь, а й у внутрішніх наслідках такого сценарію. За його словами, відсутність ядерних обмежень змусить Росію перерозподіляти ресурси, забираючи кошти з війни проти України та з утримання регіонів, які й без того перебувають у складному становищі.

Росія може опинитися не на початку гонки озброєнь, а вже на її фінальній стадії, коли ресурсів для участі просто не вистачає,

– зазначив Ус.

Він наголосив, що саме така логіка свого часу стала одним із чинників розпаду СРСР. Надмірні витрати на оборону не приносили економічного ефекту, а держава втрачала здатність утримувати контроль над віддаленими регіонами. У подібній ситуації, за словами експерта, місцеві еліти починають шукати альтернативні центри впливу.

Так розпався СРСР – через гонку озброєнь і надмірні витрати на оборону. Коли держава не може платити за лояльність, регіони дуже швидко починають дивитися по сторонах,

– пояснив він.

В сучасних умовах це може означати посилення сепаратистських настроїв у національних республіках Росії та зростання зовнішнього впливу, зокрема з боку Китаю чи Туреччини. Саме тому, за його словами, ядерна угода для Кремля є не лише питанням безпеки, а й інструментом збереження цілісності самої Росії.

До уваги! Дмитро Медведєв заявив про завершення епохи договорів зі стратегічних ядерних озброєнь між Росією та США, констатувавши, що після припинення дії СНО-3 сторони вперше з 1972 року залишилися без жодних обмежувальних угод. Колишній президент Росії наголосив, що жодного нового документа не укладено, а всі попередні домовленості втратили чинність.

Москва використовує апокаліптичну риторику як інструмент тиску і залякування, але сама логіка ситуації працює проти неї. Коли переговорна позиція слабшає, Кремль намагається підняти ставки словами, аби утримати себе в ролі рівного гравця.

Що відомо про ядерну угоду?