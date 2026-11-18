Російського диктатора Володимира Путіна під час візиту до Китаю супроводжували з так званою ядерною валізкою. Вона призначена для зв'язку та управління стратегічними ядерними силами Росії.

Ядерну валізку помітили російські медіа, які супроводжують делегацію Кремля у Китаї.

Що це за ядерна валізка?

Пропагандист Євген Попов звернувся до офіцера, який ніс чорний кейс, із запитанням, чи це саме та ядерна валізка. Військовий підтвердив його здогадки. Відповідне відео поширили російські медіа.

Путін привіз ядерну валізку до Китаю: дивіться відео

Водночас такий супровід не є чимось незвичним для закордонних поїздок Путіна. Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков пояснював, що всі необхідні засоби зв'язку, зокрема стратегічного, постійно перебувають поруч із російським диктатором незалежно від того, де він перебуває – у Росії чи за кордоном.

Так звана ядерна валізка має назву "Чегет". Це частина системи управління стратегічними ядерними силами Росії, яка забезпечує передачу відповідних команд. Зокрема, за її допомогою можна передати наказ про застосування ядерної зброї.

Традиційно пристрій носить офіцер військово-морського флоту Росії. Водночас сама валізка не є кнопкою запуску ядерних ракет, а лише одним з елементів системи управління ядерними силами.

Раніше представник ГУР Андрій Юсов заявляв, що за Путіним носять різні валізки, а не лише ядерну. Він також наголошував, що Росія вже давно вдається до ядерного шантажу.