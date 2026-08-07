Росія зайшла дуже далеко: що зупиняє Путіна від використання ядерної зброї

У Росії дедалі частіше лунають заклики застосувати ядерну зброю проти України. Однак є причина, через яку Володимир Путін навряд чи наважиться зробити цей крок.

Полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон розповів 24 Каналу, що використання Росією ядерної зброї не змінить перебіг війни, натомість може спричинити наслідки, яких найбільше боїться сам Володимир Путін.

Чому Путін не поспішає застосовувати ядерну зброю?

Геміш де Бреттон-Гордон підкреслив, навіть якщо Росія завдасть ядерного удару по українських військових об'єктах чи командних пунктах, це не забезпечить їй перемоги на полі бою. Навпаки, такий крок лише посилить рішучість України та змусить Захід діяти значно жорсткіше.

Важливо! Володимир Зеленський заявив, що Пекін суворо застеріг Москву від будь-яких кроків у бік ескалації з використанням засобів масового ураження. Керівництво КНР в ультимативній формі заборонило Кремлю навіть розглядати варіант ядерного удару в межах війни проти України. Відомо, що про таку різку зміну риторики Китаю українського лідера поінформували західні партнери.

Ядерна ескалація не відбувається миттєво, адже рішення про застосування такої зброї складається з низки послідовних кроків.

Росія вже зайшла настільки далеко, наскільки це можливо. Якщо вона справді застосує ядерну зброю, НАТО, ймовірно, буде готове втрутитися,

– вважає де Бреттон-Гордон.

За його словами, особливо рішуче можуть відреагувати країни Балтії, які вже зараз активно готуються до можливих загроз. Саме перспектива втручання Альянсу, на його думку, є головним стримувальним фактором для Кремля.

Заклики до ядерної ескалації лунають переважно від російських радикалів, які прагнуть посилити власний політичний вплив і розглядають себе як потенційних наступників Путіна.

Союзники Путіна кажуть, що війна має завершитися

Геміш де Бреттон-Гордон також звернув увагу на зміну риторики найближчих партнерів Кремля. Дедалі частіше звучать сигнали, що навіть союзники Росії усвідомлюють безперспективність продовження війни.

Він зауважив, що останнім часом Олександр Лукашенко практично зник із публічного простору, хоча раніше регулярно виступав із войовничими заявами на підтримку Москви.

Полковник армії у відставці про ситуацію в Росії: відео

Якщо у Путіна взагалі є друзі, то саме вони зараз говорять йому, що все закінчено. І те, що вони роблять такі заяви публічно, є дуже показовим,

– сказав британський полковник.

За його словами, навіть у російському інформаційному просторі дедалі частіше виникають питання щодо дій Кремля. Це може свідчити про поступову зміну настроїв навколо російського керівництва.

Полковник вважає, що нинішня ситуація наближає сторони до справедливого миру більше, ніж будь-коли за останній тривалий час, хоча війна поки що залишається у складній фазі протистояння.