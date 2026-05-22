Треба уважно слідкувати: військовий оглядач відповів, чи загрожують Україні навчання у Білорусі

Росія на території Білорусі, ймовірно, розмістила ядерні боєприпаси для комплексу "Іскандер-М". На білоруській території з 18 по 21 травня 2026 року тривали спільні з росіянами ядерні навчання. Це спроба Кремля дестабілізувати ситуацію, але виключати будь-яку загрозу не можна.

Військовий оглядач Василь Пехньо розповів 24 Каналу, що наша держава вже має болісний досвід щодо спільних російсько-білоруських навчань у період повномасштабного вторгнення. Тоді Росія з території Білорусі пішла на Україну.

"Тому ми маємо стежити за цим процесом. Мені видається, що ядерні навчання є показовими, адже з'явилася теза, що росіяни направили спеціальні ядерні боєголовки до Білорусі, але ще раніше говорили про дислокацію "Орешника"", – зауважив він.

Чим небезпечна ядерна активність у Білорусі?

Василь Пехньо зазначив, що вже неодноразово лунають заяви про ядерну зброю на території Білорусі, але невідомо який із цих випадків є дійсно правдивим.

Це атмосфера тотальної брехні, яка існує щодо російських дій. Розвідка має давати правдиву оцінку. Я не виключаю, що існує політична необхідність з нашого боку "підсвітити" всі ці загрози з білоруської території,

– сказав військовий оглядач.

На його думку, неважливо, чи росіяни дійсно розмістили свою ядерну зброю у Білорусі, чи ні, але – це офіційна заява Кремля про передислокацію ядерних боєголовок до не ядерної країни.

Це спостерігає весь світ, але немає конкретних міжнародних дій щодо такої агресивної риторики. Наша держава, ймовірно, намагається привернути до цього увагу західного суспільства, адже дуже небезпечно нехтувати подібними загрозами.

Яке значення має розміщення ядерних боєголовок у Білорусі?

Доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький зауважив, що розміщення ядерних боєголовок на території Білорусі має вкрай важливе значення для настроїв у суспільстві. Зокрема для країн НАТО ця загроза стала ще ближчою.

Адже, наприклад, Польща не має ядерного озброєння, а Білорусь завдяки Росії – так.

Це має значення, бо медійно це дуже тисне на звичайних громадян, а ті тиснуть на своє керівництво. Росіяни знають, що це дуже важливо і вже роками працюють такими методами,

– підкреслив він.

Пропаганда Кремля успішно залякує країни світу, переконуючи у своїй силі. Городницький зауважив, що з початком повномасштабного вторгнення на територію України це вдається поступово спростовувати, але така риторика, на жаль, досі зберігається.

Крім того, він здивований заявами НАТО про реакцію на надії Росії у разі застосування ядерної зброї.

Проте подібна реакція може бути не ефективною, якщо не використати превентивні методи ще до початку ймовірної загрози.

Політичний експерт вважає, що схожі обережні заяви від світових лідерів вказують на те, що Росію досі бояться. Така ситуація – це успішна пропаганда росіян на території країн Заходу.

Чи небезпечні ядерні навчання Росії?

Кремль ядерні навчання назвав відповіддю на загрозу агресії. Експерти вважають, що це спроба Росії відвернути увагу від невдач на полі бою.

Спеціальні ядерні боєприпаси розмістили на території Білорусі в рамках військових навчань. Відбувались тренування з підготовки спорядження, прихованого переміщення та запуску зброї. Україна вважає, що це загрожує безпеці українських кордонів ще з одного напрямку.

Володимир Путін та Олександр Лукашенко на фоні спільних ядерних навчань провели онлайн-конференцію. Самопроголошений президент Білорусі вважає, що це нікому не загрожує, але його країна начебто готова захищати свою територію.