У Держдепі США відреагували на нові ядерні погрози Росії

Напередодні в російському МЗС цинічно заявили, що країна-агресор не виключає нових розгортань ядерних ракет у відповідь на заплановане США розміщення звичайних озброєнь великої дальності в Німеччині. У Держдепі вже відреагували.

Так, заступник речника Ведант Пател наголосив, що будь-яка риторика та розмови про використання або розгортання ядерних боєголовок викликає занепокоєння.

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Реакція США на ядерні погрози Росії

Заступник речника Держдепу зазначив, що США продовжить звертати на це пильну увагу.

Це те, що росіяни роблять і говорять, і вони часто б’ють себе в груди – протягом досить тривалого часу, починаючи навіть з перших місяців їхньої агресії в Україні. Тому я просто не хочу спекулювати. Але ми, звичайно, продовжуємо уважно стежити за ситуацією,

– підкреслив Ведант Пател.

Додамо, раніше Німеччина й США оголосили про домовленість щодо розміщення американських ракет великої дальності на території ФРН з 2026 року. У Білому домі заявили, що використання цих передових можливостей продемонструє відданість Сполучених Штатів НАТО та їхній внесок у європейське комплексне стримування.