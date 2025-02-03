"Умом Росію нє понять": у ЗСУ відповіли, чи може Путін застосувати ядерку по Україні

Росія за кожної нагоди намагається залякувати Україну та світ застосуванням ядерної зброї. У ЗСУ відповіли, чи вірять вони у таку можливість.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю для "Радіо Свобода" командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Вадима Сухаревського. Він зазначив, що "умом Росію нє понять".

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Треба бути готовим, – Сухаревський

Сухаревський зауважив, що недооцінювати Росію не варто.

"Це повномасштабна війна, і недооцінювати противника ми не можемо", – наголосив він.

Тому до можливого ядерного удару потрібно бути готовим.

До цього треба готуватись, це треба розуміти, і, відповідно, треба бути готовими. Буде чи не буде – це вже інше питання,

– сказав командувач СБС.

Він додав, що "умом Росію нє понять", а тому є "багато невідомих у цьому рівнянні".

До слова, президент США Дональд Трамп впевнений, що зможе вмовити Росію та Китай скоротити запаси ядерної зброї. Він заявив про важливість денуклеаризації для безпеки усієї планети.