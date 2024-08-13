У ВМС відреагували на інформацію про підготовку флоту Росії для ядерних ударів по Європі

Західна преса писала, що Росія розробляла стратегію для свого флоту, яка включала завдання ядерних ударів по цілях у Західній Європі в разі конфлікту з НАТО.

Однак для Росії небезпечно розміщувати у Чорному морі кораблі, які здатні завдавати ударів ядерною зброєю. Про це в етері телемарафону розповів речник Військово-Морських сил Дмитро Плетенчук, інформує 24 Канал.

Дивіться також США помітили військовий корабель Росії біля островів Аляски

Що кажуть у ВМС про подібну підготовку

Речник ВМС наголосив, що у Чорному морі заборонено застосування носіїв ядерного озброєння. За його словами, це обмежена акваторія, і тут дуже багато правил. І вона "в будь-який момент може залишитися в закритому стані, як це й сталося фактично".

Тому розміщувати тут подібні системи озброєння більш ризиковано. Крім того, їх тут буде значно простіше знайти, ніж в океані. Тому здебільшого це прерогатива інших флотів,

– пояснив Плетенчук.

Він також наголосив, що країна-агресорка регулярно проводить ядерні навчання та планування, то ж у цьому немає нічого нового.

"У них (росіян – 24 Канал) є доктрини, які передбачають так звані "недружні країни", потенційних ворогів, серед яких усі цивілізовані країни. І які саме моменти вони відпрацьовують – це питання їхнє. Але так чи інакше ядерна зброя – це останній козир. Якщо ти її застосовуєш, це перестає бути козирем", – додав речник.

Раніше Financial Times з посиланням на секретні документи застерігало, що окупанти підготували свій флот для завдання ударів ракетами з ядерними боєголовками. Зокрема, навчали моряків атакувати цілі в країнах Європи. Таким чином агресор припускав завдання нищівних ударів по цілях, розкиданих по всій Західній Європі.