Ядерний удар не буде значно гіршим за те, що росіяни зробили в Маріуполі, – Грозєв

Розслідувач Bellingcat Христо Грозєв заявив, що воєнній стратегії Росії не допоможе обмежений ядерний удар.

За його словами, тактичний удар роблять з метою когось налякати. Але українці та влада країни довели, що такий символічний удар просто не буде значно гіршим за те, що російські окупанти вже зробили в Маріуполі та Харкові.

До теми Путін навряд чи віддасть наказ про використання ядерної зброї, – Грозєв назвав причину

Воєнній стратегії Росії не допоможе обмежений ядерний удар, тому що тактичний удар роблять з метою когось налякати. Тобто це буде ще одна форма звірств, і це не змінить, а ще більше мотивує українську армію,

– пояснив Грозєв.

Путін ядерним ударом хоче загострити конфлікт

Грозєв пояснив, що важливо більше те, яку мету ядерним ударом хоче досягнути Путін.

Метою було б не довести Україну до здачі позицій, компромісу. Метою було б так загострити конфлікт, щоб до нього підключилося б і НАТО. Тому що певної миті для Кремля це стає вигідним,

– пояснив розслідувач.

Він пояснив, що Путін може використати формулу "залучимо НАТО" для програшу. Адже так це буде програш у війні не через Україну, а через втручання НАТО. Україні він не захоче дати перемогти.

Але ризик використання ядерної зброї зменшується

Саме цей ризик залишався. Але він значно зменшується через цю нелояльність, тому що Путін не дасть наказу про використання ядерної зброї, якщо він не впевнений, що цей наказ виконають,

– пояснив Грозєв.

Останні тижні доводять, що дуже багато офіцерів, за його словами, не готові виконувати такі накази. А й сам факт, що Путін буде сумніватись, значно зменшить ризик ухвалення цього рішення.

Зеленський про хімічну атаку в Маріуполі: дивіться відео