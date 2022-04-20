Ядерний удар по Україні не вирішує мету Росії, – Піонтковський

Кремль погрожує завдати по території України ядерного удару. Але це не вирішує воєнну мету Росії і не змусить Україну здатися.

Таку думку висловив російський публіцист Андрій Піонтковський в ефірі 24 каналу.

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На його думку, не всі вірили в погрози Путіна щодо ядерного удару.

Бо ядерний удар по Україні не вирішує ніякої воєнної мети Росії. Стратегія залякування Європи була цілком раціональна і працювала. Путін знав, що вони бояться ядерного удару,

– наголосив Піонтковський.

Він вважає, що через такі погрози Україну не прийняли в НАТО.

За словами експерта, Путін нічого не досягне, припустимо, вдаривши чи погрожуючи вдарити по одному з українських міст, бо це не змусить Україну здатися.

"Українців вже немає чим лякати. У Москві не розуміють однієї принципової речі – що вони вже стільки зробили Україні, що її немає чим лякати. Україна капітулювати ніколи не буде", – пояснив Піонтковський.

Він каже, що досі ставлення чеченців до росіян не змінилося через російські злочини. "А тепер росіяни досягли того, що до них так ставиться (з ненавистю – 24 канал) не лише мільйон чеченців, а 40 мільйонів українців", – додав публіцист.

Піонтковський наголосив, що це національна катастрофа, але Росія продовжує шантажувати ядерною бомбою. Він каже, що росіяни не розуміють, що вже ставлення до них змінилося навіки, і це вже нічим не зміниш.

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До слова, Андрій Піонтковський сказав, що можливість ядерного удару по території України раніше не обговорювалась. Такі шанси до квітня були мізерними, адже Путін погрожував НАТО. А зараз атака ядерною зброєю на країни Альянсу вже майже нереальна.