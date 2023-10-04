"Заклики до тероризму": росіяни лютують через слова Симоньян про ядерний вибух над Сибіром

Росіяни обурені словами пропагандистки Маргаріти Симоньян щодо ядерного вибуху над Сибіром. Ба більше, на неї вже почали скаржитися до слідчого комітету й російського МВС.

Такі коментарі можна побачити у мережі під відео у російських телеграм-каналах, які поширюють відео з пропозицією Симоньян влаштувати ядерний вибух над Сибіром. Вочевидь, пропагандистка не очікувала такої реакції, а тому почала видаляти коментарі у мережі, передає 24 Канал.

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"Зовсім втратили адекватність"

Як не дивно, росіяни відреагували на слова кремлівської пропагандистки дуже гостро. Симоньян масово почали засуджувати за таку "ідею". Більшість користувачів мережі взялися нагадувати пропагандистці, що у Сибіру теж живуть люди, тому про ядерний вибух не може бути й мови. Частина росіян вирішила перехитрити Симоньян і запропонувала влаштувати ядерний вибух над Москвою. Таку позицію аргументували тим, що у цьому "немає нічого страшного", нагадавши пропагандистці її ж слова.

Росіяни неабияк розлютилися через слова Симоньян. Частина користувачів наголосила, що слова про "безпечний" ядерний вибух над Сибіром – це відкриті заклики до тероризму. Натомість кремлівській пропагандистці запропонували приїхати й особисто проконтролювати ядерний вибух над Сибіром.

Цікаво, що негативні коментарі на каналі Симоньян почали масово видаляти. Це ще більше обурило й розлютило росіян. Вони почали бідкатися на "свободу слова" у Росії й засудили пропагандистку ще більше.

Реакція росіян на слова Симоньян – більше у каруселі

Крім того, на Симоньян вже поскаржилися до слідчого комітету й міністерства внутрішніх справ Росії. Так, опозиційний активіст і помічник депутата Московської держаної думи Ніколай Корольов подав відповідну заяву, про що повідомив на своїх сторінках у соцмережах. Він наголосив, що слова Симоньян є порушенням законодавства Росії. Корольов також вимагає, аби пропагандистку притягнули до кримінальної та адміністративної відповідальності через слова про ядерний вибух над Сибіром.



На Симоньян подали заяву / Скриншот



Заява на російську пропагандистку / Скриншот

Що запропонувала Симоньян

Кремлівська пропагандистка 3 жовтня опублікувала чергове відео з байками для росіян. У ньому вона запропонувала "геніальну" ідею – влаштувати ядерний вибух над Сибіром.

Симоньян заявила, що буцімто "нічого страшного у цьому немає". Мовляв, ніхто не помре від радіації, ніякої ядерної зими не буде й інші нісенітниці. Наслідки у застосуванні ядерки на території Росії пропагандистка бачить лише "позитивні" – нібито будуть виведені з ладу лише супутники й електроніка. Пропагандистка також поділилася "чудовою перспективою" повернутися у минуле, коли люди користувалися лише стаціонарними телефонами й не використовували купу гаджетів.