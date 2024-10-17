"Непримиренний ворог Ізраїлю": ЦАХАЛ заявляє про ймовірну ліквідацію лідера ХАМАС Ях’ї Сінвара

У секторі Гази, ймовірно, було ліквідовано лідера ХАМАС Ях'ю Сінвара. Це могло статися під час операції ізраїльської армії.

Загалом повідомляється про ліквідованих трьох терористів. Про це пише ЦАХАЛ.

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Ях'я Сінвар був "непримиренним ворогом Ізраїлю"

"Під час операції ЦАХАЛ у секторі Гази було ліквідовано трьох терористів. ЦАХАЛ, і Сили безпеки Ізраїлю перевіряють можливість того, що одним із терористів був Ях'я Сінвар. На даному етапі особи терористів не можуть бути підтверджені", – повідомляють у ЦАХАЛ.

Там також додали, що у будівлі, де проходила операція, ознак присутності заручників не було.

Кажуть, що Сили у цьому районі "продовжують діяти з необхідною обережністю".

В армії Ізраїлю обіцяють додаткову інформацію опублікувати згодом. Ус ХАМАС знали про смерть Сінвара з 16 жовтня.

Як пише Reuters, 61-річного Ях'ю Сінвара було обрано лідером ХАМАС у Газі у 2017 році. Сталося це після того, як він здобув репутацію "безжалісного бойовика та непримиренного ворога Ізраїлю".

Відомо, що раніше він був керівником апарату безпеки Аль-Маджд. Структура займалася відстежуванням, вбивствами та покараннями палестинців, які звинувачували у співпраці зі спецслужбами Ізраїлю.

Після цього він потрапив до ізраїльської в'язниці. Там він пробув половину свого дорослого життя.