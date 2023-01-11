Українські біженці не стали тягарем для країн Європи: чому так сталося

Вторгнення Росії в Україну спровокувало одну з найбільших гуманітарних криз з часів Другої світової війни. Проте хвиля українських біженців змогла адаптуватися та знайти роботу за кордоном.

Біженці зосередилися насамперед в трьох країнах – Польща, Чехія та Німеччина. Про це для 24 Каналу розповів економіст, директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.

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"Серед цих країн у Польщі й без того було багато українських громадян. Вони приїхали як трудові мігранти в попередні роки. Відповідно, це сприяло й трудовій адаптації українців, які приїхали вже як біженці", – сказав експерт.

Він додав, що Польща не просто так стала країною, яка й раніше приймала трудових мігрантів. Це пов'язано зі схожістю мов, культур. За словами Вишлінського, роботодавці були готові наймати українців, тому що ви знали, чого від них можна очікувати, знали про трудовий потенціал.

"Це призводило до того, що в Польщі (а також в Чехії, де так само була активна українська трудова міграція до війни) досить швидко українці, які виїжджали через війну, могли знайти роботу", – зазначив економіст.

Інвестиції Німеччини в українців не були даремними

Вишлінський зазначив, що в Німеччині була інша ситуація – там є великі соціальні виплати й великі інвестиції в біженців, в адаптації їх до ринку праці. Відповідно, це стосується інтенсивного навчання мов.

В Польщі й Чехії не було таких інвестицій в українців. Це виштовхувало людей на ринок праці. Вони не очікували на соціальну допомогу, а їхали до сусідніх культурно схожих країн, де легше шукати роботу, – розповів економіст.

Проте він сказав, що навіть якщо говорити про Німеччину, то все одно інвестиції не стали даремними, оскільки українці, які виїхали, на відміну від біженців з інших країн, є більш освіченими.

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Внесок на коротку й довгу перспективи

За кордон виїжджали переважно жінки й діти. Неповнолітні не працюють, частина матерів не має змоги виходити на роботу. Вишлінський сказав, що ці сім'ї створюють внутрішній попит. Мовиться про те, що вони споживають, а їхні чоловіки залишаються в Україні й дуже часто можуть допомагати рідним за кордоном.

"Податки йдуть до бюджету інших країн. Вони роблять свій внесок навіть в короткій перспективі. Якщо говоримо про тривалу перспективу, то, очевидно, що як би не закінчилася війна в Україні в плані часу, все одно частина біженців залишиться в країнах перебування", – розповів Вишлінський.

Він зазначив, що діти та жінки – це людський потенціал, який частково було інвестовано Україною (зокрема, в плані освіти й трудового досвіду). Це допомагатиме цих країн розвиватися в подальші роки. Експерт додав, що, на жаль, коштом України.

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