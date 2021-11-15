Як у часи революції: у Франції змінили колір прапора

Президент Франції Еммануель Макрон підписав указ про зміну кольору французького прапору. Зміни зазнала одна смуга державного стягу.

Відтепер синя смуга французького триколору стане темнішою. Точніше, набуде морського відтінку синього кольору.

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Вигляд нового прапора

Відповідний указ президент Емануель Макрон ще у 2020 році, однак офіційно про нього не повідомляли. Обидва варіанти прапора використовували у Франції протягом останніх кількох десятків років.

Причиною є те, що прапор із темнішим відтінком існує у Франції ще з часів революції. Його затвердили ще у 1794 році. Світліший відтінок прапора з'явився у 1976 році. Зміна кольору тоді мала на меті зробити державний триколор ближчим до прапора ЄС.



Оновлений прапор Франції / Фото 4K Wallpapers

У Єлисейському палаці через зміну кольору прапора виникли суперечності, оскільки частина адміністрації вважає новий відтінок прапора потворним та таким, що конфліктує зі стягом ЄС. Тому його можуть нібито інтерпретувати як жест проти Євросоюзу, в якому Франція з січня головуватиме.

Оновлений стяг уже майорить над Єлисейським палацом та будівлями МВС й Національних зборів.

Цікаво! У перший рік після Французької революції в країні з'явився триколор. На ньому так само як і на сучасному прапорі були поєднані 3 кольори – синій, білий та червоний. Однак головною відмінністю було те, що смуги стягу мали не вертикальне, а горизонтальне положення. До 1974 року порядок кольорів на прапорі змінювали тричі.