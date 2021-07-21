Відео поширили 21 липня. На ньому видно, що зловмисник довго перелазить через огорожі. Щоправда, сигналізація чи інші технічні засоби охорони не спрацювали.
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Ймовірно, охорона розгубилася
На кадрах видно, що на втечу чоловіка майже не зреагували вартові та службовий собака. Охоронці не подали жодного сигналу чи пострілу у відповідний момент. Крім того, на місце інциденту не прибула група, щоб затримати чоловіка.
Зауважимо, що все ж один постріл був. Але дівчина-охоронець зробила це навмання. Можливо, охоронці розгубилися.
Вартові не зреагували на втечу / Скриншот з відео
Чому не спрацювала сигналізація
Зловмисник втікав на тій території, де всі засоби охорони застаріли. За словами співрозмовника ресурсу "Обозреватель", коли прийшло нове керівництво Мін'юсту й Департаменту зі зміни техзасобів, то вони призупунили програму з заміни сигналізації у виправних закладах.
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Що відомо раніше
- 20 липня із СІЗО Одеси втік засуджений за крадіжку Сергій Кутафін.
- Місцеві телеграм-канали повідомляють, що він втік під час прогулянки.
- Чоловікові загрожувало до 5 років позбавлення волі.
- Того ж дня зловмисника знайшли і затримали.
- Тепер йому загрожує ще одна стаття за втечу – від 3 до 5 років в'язниці.