Як діяти, якщо росіяни депортували вас з України: важливі поради

Російські окупанти масово вивозять українців на територію держави-агресорки. Влада Маріуполя дала поради громадянам, як повернутися додому після депортації в Росію.

Найпростіше сказати, що у Росії у вас є родичі

Інформацію зібрав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що у фільтраційних таборах окупанти дають українцям безліч документів на підпис.

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Після прибуття на територію держави-агресорки, за кремлівськими законами, ви маєте зареєструватися за місцем проживання. Однак ви можете й не робити цього, бо навіть, якщо не встанете на облік, зможете спокійно перетнути кордон з будь-якою дружною до України державою. Росіяни вам не завадять.

Крім того, у Росії українцям дають 2 статуси – біженця, або людини, яка потребує "укриття від війни". Переконуйте окупантів, що у вас є родичі або друзі в Росії і ви до них їдете. Так ви зможете не обирати ніякий статус, а залишити документи при собі.

Якщо ж окупанти таки змусять вас обрати статус, то заберуть паспорт громадянина України. Вам видадуть довідку, яка юридично прив'яже вас до певного регіону та певної роботи. Статус діятиме щонайменше рік і протягом цього періоду ви офіційно не зможете навіть покинути регіон.

Теоретично ви в будь-який час, згідно з законом, можете відмовитись від статусу, а росіяни зобов'язані видати назад паспорт. Але ж де Росія, а де законність. Тому, якщо ви візьмете статус, повернутися додому буде вже складно,

– зазначив Андрющенко.

Дорога додому

Якщо у вас є біометричний паспорт, то при поверненні додому ніяких проблем не має бути. Однак, якщо у вас є лише паспорт громадянина України, то тут є 2 варіанти:

перетнути кордон з Білоруссю, для чого достатньо буде українського паспорта. Далі вам слід рушати у Литву, адже вона з розумінням ставиться до українців та дозволяє у крайній потребі перетинати кордон без закордонного паспорта;

перетнути кордон з Грузією. Для цього теж достатньо лише українського паспорта, але можуть виникнути певні проблеми з подальшим поверненням на Батьківщину.

Чиновник зазначив, що Україна докладає всіх зусиль, щоб повернути громадян додому.

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