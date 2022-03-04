Як у дні смерті генсеків: у Москві показуватимуть "Лебедине озеро" замість голлівудських фільмів

Відтепер у Росії почнуть показувати балет у кінотеатрах замість голлівудських фільмів.

Вже із 6 березня на великих екранах у Москві демонструватимуть балет Великого театру "Лебедине озеро". А могли б дивитися "Бетмена", але не вийде.

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Балет планують транслювати до 28 березня у різних мережах кінотеатрів по всій Москві.

Хоча на телеекранах "Лебедине озеро" транслюють вже зараз. Цікаво, що щось схоже відбувалось у Радянському Союзі.

Таке було хіба за часів путчу

У Путіна, схоже, геть немає фантазії, тож він бездумно копією старі ідеї, намагаючись відволікти населення від війни з Україною.

Так, за часів Радянського Союзу балет "Лебедине озеро" показували по телевізору у дні смерті генеральних секретарів, а також під час серпневого путчу 1991 року. Так влада займала всі канали, щоб відвернути увагу народу від подій у країні.

Не балетом єдиним

Крім "Лебединого озера", на екрани кінотеатрів у Росії незабаром повернуть старі фільми: "Холоп" (2019), "Рух вгору" (2017) та "Батя" (2021). Рішення підтримало тамтешнє Міністерство культури.

Деякі російські фільми вийдуть у прокат раніше, ніж очікувалося, щоб заповнити порожнечу у розкладі сеансів.

Що передувало

Warner Bros., Sony Pictures та The Walt Disney Company згорнула співпрацю з Росією через війну з Україною. Зокрема, в РФ не вийде фільм "Бетмен" Метта Рівза.

Тож, довгоочікувані новинки зі світу кіно у Росії не покажуть. Як "шкода".

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