Як фашисти: росіяни перекидають примусово вивезених з Маріуполя українців на Далекий Схід

Кремлівське командування віддало наказ заселяти найбільш депресивні регіони Росії вивезеними з території України людьми. Фактично загарбники планують відправляти українців у своєрідне заслання.

Російські військові злочинці, за даними джерел 24 каналу у спецслужбах, розглядають кілька варіантів розселення українців. У Кремлі хочуть або розпорошити жителів Маріуполя на Далекому Сході та на Кавказі, або створити для них своєрідні концтабори.

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Фактично дії росіян щодо викрадених жителів портового міста – суміш політики фашистів та СРСР за часів Сталіна.

Використовують риторику нацистів

На тій частині вщент знищеного Маріуполя, який наразі контролюють проросійські бойовики, кадирівці та армія Росії, діють зведені групи, що відловлюють цивільне населення.

Людей примусово заганяють до автобусів, після чого відвозять до окупованого Чистякового (колишній Торез). При цьому всім обіцяють проживання у Росії з "найкращими умовами".

Там працює щось на кшталт фільтраційного табору. Військові злочинці визначають, чи є люди "благонадійними", після чого відправляють проукраїнське населення на допити.

Всіх інших цивільних направляють у різні регіони Росії, зокрема – у Заполяр'я, Чечню, Інгушетію та Дагестан, але закликають заселяти Далекий Схід.

Для того, аби українці погоджувалися на переїзд в один кінець у міста, де немає жодних умов для комфортного існування, росіяни розповсюджують серед примусово переселених пропагандистські листівки. У них вказано, що Далекий Схід "чекає всіх у рамках держпрограми переселення співвітчизників з-за кордону".

Всім, хто погодиться поїхати за сотні кілометрів від зруйнованого росіянами дому, обіцяють 170 тисяч рублів підйомними, сертифікат на 600 тисяч на житло, а також прискорене отримання паспорта з двоголовою куркою. Крім того, загарбники зазивають людей іпотекою з низькою ставкою, а також наданням 1 гектару землі.



Листівки, які роздають жителям Маріуполя в ОРДО / Фото джерел 24 каналу

Самі колишні мешканці розбомбленого Росією міста кажуть, що відношення до них з боку російського військового керівництва дуже нагадує ставлення фашистів до людей з Совка. В обличчя окупанти розповідають про "майбутнє щасливе життя", але у Чистяковому навіть не можуть нормально нагодувати.

Крім того, українці звернули увагу на те, що пропагандистські листівки дещо схожі на ті, які розповсюджували нацисти у Києві. Фашисти також казали про "добре життя" у Німеччині та закликали добровільно переселятися для роботи на оборонних підприємствах.



Листівки, які розповсюджували фашисти під час окупації Києва / Фото з соцмереж

Окрім переселення на Далекий Схід українців перекидають до Інгушетії, Дагестану та Чечні. Москва збирається впроваджувати серед примусово вивезених людей політику тотальної русифікації. При цьому розглядаються й варіанти, коли всіх вивезених відправлятимуть на заслання.

Можуть створювати концтабори

Однією з версій, що робити з жителями Маріуполя, яка є на столі у Путіна – створення у Сибіру концтаборів для українців. Згідно з оцінкою вищого військово-політичного командування Росії, примусово переселені здебільшого ставляться до Росії вороже.

У такому випадку використання безоплатної робочої сили у погано облаштованому регіоні Путін розглядає як виправні роботи. Крім того, за допомогою рабської праці росіяни хочуть швидше зламати наших громадян психологічно. Мінусом подібної тактики окупанти вважають концентрацію великої кількості українців в одному місці, адже утримувати їх потрібно під охороною. У Москві жахливо бояться навіт цивільних українців, місто яких було знищене російською армією.