Нищили колони та каравани: у ГУР розповіли, як партизани допомагали в обороні Київщини

Українська воєнна розвідка, окрім традиційної агентурної роботи, активно співпрацює з партизанами та місцевими жителями. З початку вторгнення українські лісники та інші активісти почали самостійно виходити на зв'язок з ГУР, надаючи важливу підтримку у війні.

Як розповів офіцер ГУР Харциз, зростає кількість жителів Донецька, Луганська та Криму, які хочуть співпрацювати з українською розвідкою. Втім, подекуди серед них ховають подвійні агенти Кремля, тому їх ретельно перевіряють.

Дивіться також Як агентка здобула інформацію про підготовку ядерного удару: Буданов розповів про роботу в тилу

Як ГУР співпрацює з партизанами

Українська воєнна розвідка, окрім традиційної агентурної роботи, активно співпрацює з партизанами та місцевими жителями, які протидіють окупантам.

Як розповів Харциз, з початку повномасштабного вторгнення українські лісники, що працювали на півночі частково окупованої Київської області, почали самостійно виходити на зв'язок з ГУР.

В нас все є. Дайте лише методичні рекомендації, візьміть під керівництво, ми будемо працювати,

– переказує слова лісників Харциз.

Спочатку ці партизани, озброєні мисливськими рушницями та пляшками із запалювальною сумішшю, розпочали боротьбу з окупантами в лісі, а пізніше ГУР передало їм бойову зброю.

Навесні 2022 року ці "лісники" успішно розстріляли колону окупантів біля села Катюжанка на північ від Києва. Інші групи партизанів знищували ворожі каравани з паливно-мастильними матеріалами на Чернігівщині та труїли воду і їжу в окупованих селах.

Де побільшало охочих допомогти ГУР

З початку торішнього контрнаступу спостерігається значний сплеск охочих співпрацювати з ГУР. На зв'язок виходять не тільки жителі окупованих районів Запорізької області та Херсонщини, але й з Донецька, Луганська та Криму.

Колосальний сплеск – Крим, окупована з 2014 року територія. Люди виходять і кажуть: ми будемо працювати. І реально працюють. Є приклади знищення ними ворогів. Агенти з Криму знаходили керівників окупованої Запорізької області, які проживали на території Криму і виконували завдання,

– поділився офіцер ГУР.

Проте, Харциз зауважив, що серед тих, хто прагне співпрацювати з воєнною розвідкою, трапляються і російські подвійні агенти. Тому ГУР ретельно перевіряє потенційних партизанів та підпільників.

Досвід партизанського руху в Україні – унікальний

Військовий експерт Олександр Коваленко пояснює, що рух опору, який активний як на тимчасово окупованих територіях, так і в Росії, дає можливість ГУР виконувати різноманітні завдання.

Це включає знищення командного складу російських окупаційних військ, ліквідацію представників окупаційної влади, а також руйнування ворожих військових і логістичних об'єктів.

Все це позитивно впливає на спроможності ЗСУ вести більш ефективні оборонні або контрнаступальні дії,

– зауважив Коваленко.

Він переконаний, що український досвід у створенні та підтримці партизанського руху є унікальним для сучасної історії. На відміну від розвідок та армій інших країн світу вітчизняні спецслужби постійно змінюють напрямки своєї діяльності та методи реалізації операцій.

"І це ще не кінець війни. Попереду ще багато таких моментів, які будуть тільки вдосконалювати наші можливості по впливу на ворога", – резюмував експерт.