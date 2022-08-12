Як у Хорватії та Сербії ставляться до війни в Україні

Хорватія дуже сильно допомагає Україні у війні, зокрема гуманітаркою. Водночас у Сербії багато людей, які налаштовані проросійськи. Як у цих країнах ставляться до війни росії проти України – читайте порівняння у статті.

Про це 24 каналу розповів український блогер Орест Зуб, який відвідав Хорватію і Сербію. Він наголосив на історичному контексті та допомозі України в часи війни.

До теми росія хоче створити військову базу в Сербії: експертка заявила, що це майже неможливо

Історичний контекст – Хорватія теж мала війну, а Сербія проти НАТО та ЄС

За словами блогера, Хорватія дуже добре розуміє ситуацію в Україні, адже в 1990-х роках вона також проходила подібні речі, воювала за незалежність проти Югославії.

Тому ситуація в Україні відгукується в хорватів. Цікаво також, що Україна стала першою державою у світі, яка визнала незалежність Хорватії. Тому історичні відносини між ними дуже теплі,

– заявив Орест Зуб.

Він каже, що саме через це більшість населення Хорватії, зокрема і багато міжнародних організацій, дуже сильно підтримують Україну.

Водночас, як наголосив блогер, історично склалося, що між росією та Сербією досить тісні зв'язки ще з 19 століття.

"Коли в результаті російсько-турецької війни ряд балканських країн здобули незалежність, серед них була і Сербія. Тому місцеве населення Сербії сильно "тяжіє" до проросійських настроїв", – пояснив він.

Проте є ще одна причина цього. За словами Ореста, в результаті Югославських воєн Сербія піддалася нищівному бомбардуванню військами НАТО, щоб зупинити військові дії в Боснії та Косово.

Тому серби не так проросійські, як антинатівські. Більшість населення вважає, що з ними неправильно повелися... Також зараз в Сербії також можна помітити багато позначок "Z" на парканах, стінах чи землі. Водночас на деяких з них також пише, що "ні – війні",

– зауважив блогер.

Так, він пригадав, що на одній з центральних вулиць Белграду на стіні намальований прапор росії, на якому пише "брат".

"Це дуже показово. Але також на цьому прапорі хтось виколов очі путіну та перекреслена літера “Б” на початку слова. А сербською слово "рат" означає війна", – відповів блогер.

Орест Зуб додав, що в Сербії не чітко виражений плюралізм думки, як в європейських країнах, які однозначно підтримують Україну. Серби найменше серед європейців налаштовані проукраїнськи.

Сербія вперше за 20 років досягла суспільної думки, коли меншість населення країни за євроінтеграцію. Раніше країна офіційно йшла лише в ЄС, тому там непередбачувано, як складеться,

– зауважив блогер.

Про позицію влади та населення до війни в Україні

За його словами, абсолютна більшість людей в Хорватії підтримує Україну, бо в них є цей історичний контекст.

"Проте російська пропаганда розкрутила в країні думку, що "Азов" - це щось пов’язане з нацистами. Люди, на жаль, це "підхопили" і там дійсно так думали. Тому багато проукраїнських організацій намагаються уникати теми щодо "Азову", щоб не створювати конфлікти", – каже Зуб.

І коли блогер намагався пояснити, що азовці – це герої України, там все одно є тригер протилежного. Він впевнений, що так працює російська пропаганда і з цим треба боротися.

Чи є в Хорватії люди, які не підтримують Україну? Як і в інших країнах, там є та когорта населення, яка нейтрально ставиться до війни чи "тисне" за мир, а не ескалацією. Але проросійських хорватів у країні зовсім небагато, як, наприклад, у Сербії.

Він додав, що на 6 місяці війни люди починають потрохи забувати про це, в соцмережах згадки про України зменшилися в десятки разів. А проте, Хорватія продовжує допомагати Україні.

Про масштабну допомогу від організації "Dobro Dobrim"

Дуже багато для українців робить громадська організація "Dobro Dobrim" з Хорватії. Вона вже відправила до України за час війни понад 70 величезних вантажів.

"Ця організація найбільше допомагає українським дітям, зокрема дитячим притулкам. В них є свої волонтери, які досліджують, де треба допомога найбільше. І вже тоді готують гуманітарні вантажі", – розповідає Орест.

Відомо, що президент цієї організації – ветеран війни та офіцер хорватського Великої вітчизняної війни. І багато представників схожих організацій також є колишніми військовими, які воювали кілька років тому в Хорватії.

Українські військові тоді допомагали хорватським воїнам. І тепер стало відомо про історію, коли український пілот врятував президента “Dobro Dobrim” Сената з його колегами під час війни в 90-х роках,

– повідомив блогер.

Орест Зуб про ставлення Хорватії та Сербії до війни в Україні: відео