Після ударів США по ядерних об'єктах: ексочільник МЗС спрогнозував наступні дії Ірану

22 червня США завдали ударів по ядерних об'єктах Ірану. У відповідь Тегеран не обмежився лише гучними заявами – Іран завдав ударів балістичними ракетами по території Ізраїлю. Водночас зростає ймовірність того, що надалі Іран обере більш хитру та обережну стратегію дій.

Дипломат, міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках Володимир Огризко в ефірі 24 Каналу розповів, що реакція Ірану на удари США по ядерних об'єктах досить войовнича. Ймовірно, Іран зможе відповісти лише Ізраїлю.

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Як Іран може надалі діяти

Іран надалі завдаватиме ударів крилатими ракетами, тож на Ізраїль чекають серйозні та небезпечні дні.

Чому не на США? Ну, тут відповідь очевидна. Іран, хоч би як він не хотів, не може порівнятися у військових потенціалах із США. Це очевидний факт, і тут нікому нічого не треба доводити,

– сказав Володимир Огризко.

Він додав, що жорсткі заяви з боку Ірану будуть продовжуватись. Вони будуть спрямовані виключно на внутрішньоіранську аудиторію – для того, щоб підтримувати бойовий дух.

По суті, Ірану немає чим відповісти США. Та й якщо брати по-крупному – то й Ізраїлю,

– сказав Огризко.

Він додав, що обстріли Ірану по Ізраїлю не змінять кардинально ситуацію на Близькому Сході. Іран буде вимушений погодитися на переговори, але дотримуватись їх, ймовірно, не буде. Ці домовленості лишаться лише на папері, а Іран й надалі продовжуватиме свою роботу.

"Мені здається, що крім атакованих об'єктів, там ще щось є. І думаю, що сучасні технології дозволяють не надто концентруватися вже на таких великих об'єктах. Можна це робити на менших установках, які значно легше сховати, ніж захистити оці об'єкти, які сьогодні піддалися обстрілам",– сказав Огризко.

Він припустив, що саме тому Іран формально відступить і зробить вигляд, що погоджується на переговори. Насправді ж продовжить лінію, яку веде вже давно.

Огризко також додав, що більш важких переговорників, ніж іранські разом з російськими, у своїй дипломатичній кар'єрі не зустрічав. Вони ведуть себе підступно та необов’язково, не дотримуються домовленостей.