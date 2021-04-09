"Грандіозне будівництво" і людські жертви: як Катар готується до чемпіонату світу з футболу

Наступний чемпіонат світу з футболу відбудеться у 2022 році – у Катарі, на Близькому Сході. Цей вибір періодично критикували через занадто високу температуру влітку в країні та відсутність належної інфраструктури.

Майбутні катарські господарі чемпіонату обіцяли підготуватися на рівні: побудувати стадіони й забезпечити всі необхідні сервіси. Детальніше – у блозі.

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Чому критикують Катар

Спортивні журналісти критикують Катар уже не перший рік. Мовляв, складно пригадати турнір, який так сильно зіпсував репутацію ще задовго до свого початку.

Є й об'єктивні підозри в корупційній схемі під час вибору країни-господаря. Також була безпрецедентна зміна часу проведення. Основні матчі відбудуться взимку, а не влітку, як це було заведено. Але є дещо значно серйозніше, за що все ж варто звинувачувати Катар.

Жахливі факти про підготовку до Кубка світу

Британська газета The Guardian оприлюднила жахливі факти про підготовку до Кубка світу. У Катарі загинули понад 6,5 тисяч робітників-мігрантів з часу, коли країна отримала право приймати чемпіонат 10 років тому.

Жертвами "грандіозного будівництва" в основному стали мігранти з сусідніх:

Пакистану;

Індії;

Непалу;

Бангладеш;

Шрі-Ланки.

Але варто сказати, що там працювали і працюють чимало інших чоловіків-нерезидентів – з Африки й Південно-Східної Азії, і серед їхніх робітників теж були втрати. До того ж смерті, що сталися в останні місяці 2020 року, тут теж не враховані.



Працівники Непалу поставили риштування для встановлення логотипу Кубка світу / Фото Піта Паттісона, The Guardian

За останні 10 років Катар розпочав безпрецедентну будівельну програму, в основному в рамках підготовки до футбольного турніру.

Будівельна програма Катару

Окрім семи нових стадіонів, завершили або ще будують десятки великих проєктів, зокрема новий аеропорт, дороги, мережу громадського транспорту та готелі.

Катар навіть будує ціле нове місто Лусаїл поряд із Дохою – з торговими центрами, полями для гольфу, зоопарком, і, звичайно, помпезним стадіоном, де відбудеться фінал чемпіонату світу.

Хоча записи про смерть трудових мігрантів, надані країнами, не класифікують за професією чи місцем роботи. Швидше за все, багато загиблих працювали саме на цих інфраструктурних проєктах.

Масштабні втрати серед мігрантів

Зокрема 37 смертей робітників стались безпосередньо на будівництві стадіонів, хоча їх не кваліфікували як "смерті на виробництві". Серед основних причин таких масштабних втрат серед мігрантів – численні тупі поранення через падіння з висоти, задушення через висіння.

Але ви здивуєтесь, найпоширенішою є так звана "природна смерть". Її часто пояснюють:

гострою;

серцевою;

дихальною недостатністю.

The Guardian пише, що інтенсивна літня спека в Катарі, ймовірно, і була вагомим фактором багатьох смертей. Це підтвердили і дослідженнями, які показали, що принаймні 4 місяці на рік мігранти працювали в умовах граничної спеки.

Також були випадки самогубства. Наприклад, один із непальців віддав тисячу фунтів, аби влаштуватися прибиральником в таборі робітників, який будують стадіон. Через тиждень після прибуття він наклав на себе руки.

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Влада Катару не заперечує рівень смертності, але наголошує, що ця цифра пропорційна кількості мігрантів і містить також смерті офісних працівників.

І хоча головна футбольна організація ФІФА заявила, що вона повністю підтримує дотримання прав людини на інфраструктурних проєктах чемпіонатів, серйозні санкції в бік Катару так і не ініціювали.

Категорична реакція європейських країн

Натомість збірні деяких європейських країн відреагували категоричніше. Збірна Норвегії, наприклад, виходила на матчі в футболках з написом: "Права людини на полі і поза ним". Аналогічно вчинили німці та голландці.

Amnesty Inernational закликає ФІФА не ховати голову в пісок і використати свої важелі впливу в Катарі, щоб припинити експлуатацію робітників та знущання з них.

За останні роки Катар ініціював низку позитивних реформ, частково із початком підготовки до футбольного чемпіонату. Але занадто часто ці реформи залишалися на папері.



Збірна Норвегії у футболках з відповідним написом / Фото Sky Sports

Amnesty International 15 березня офіційно звернулася до ФІФА із закликом виконати свої міжнародні зобов'язання. ФІФА повинна забезпечити дотримання прав людини під час організації Чемпіонату світу, зокрема проводити незалежний регулярний моніторинг проєктів і місць проведення змагань.

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Я разом з Amnesty International закликаю усіх прихильників футболу підписати петицію до ФІФА з вимогою зробити більше, щоб змінити умови, в яких доводиться працювати робітникам.

Офіси Amnesty International у 27 країнах також писали своїм національним футбольним асоціаціям із закликом брати активнішу участь у забезпеченні прав робітників-мігрантів.

. Мігранти складають 95% робочої сили Катару.

Пам'ятайте, що за кожною великою подією стоять сотні тисяч людей, життями яких не можна нехтувати. І от, що також є надзвичайно важливим, ФІФА має забезпечувати компенсації за шкоду, заподіяну працівникам під час будівництва у Катарі.