Як користуватися NLAW – інструкція від ЗСУ
6 березня 2022 , 11:44Читать новость на русском
Джерело:ЗСУ
Українські військові обороняють нашу країну вже 11 день. Вони використовують шведсько-британську переносну протитанкову керовану ракету малої дальності NLAW.
Перший етап – це перевірка справності установки. Після цього треба приступити до підготовки зброї.
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Подальші дії щодо використання
Ще одним важливим елементом є перевірка батареї комплексу.
Далі треба обрати спосіб ураження за допомогою спеціального перемикача. І тоді обрати дальність.
Наступний крок – встановити оптичний приціл у бойове положення.
Детальніше про використання NLAW розповіли в ЗСУ: дивіться відео
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