Як користуватися NLAW – інструкція від ЗСУ

Українські військові обороняють нашу країну вже 11 день. Вони використовують шведсько-британську переносну протитанкову керовану ракету малої дальності NLAW.

Перший етап – це перевірка справності установки. Після цього треба приступити до підготовки зброї.

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Подальші дії щодо використання

Ще одним важливим елементом є перевірка батареї комплексу.

Далі треба обрати спосіб ураження за допомогою спеціального перемикача. І тоді обрати дальність.

Наступний крок – встановити оптичний приціл у бойове положення.

Детальніше про використання NLAW розповіли в ЗСУ: дивіться відео

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