Як Кремль може використати справу про держзраду Порошенка

Підозра проти Петра Порошенка, незалежно від можливих реалій, сприймається громадянським суспільством як політична.

Тут вже нічого не змінити. Люди звикли, а будь-яка влада навчилася використовувати правоохоронну систему проти інших/інакших/колишніх/зайвих політиків і це руйнує державу.

До теми На українців чекає дуже важкий лютий

Рука Москви – на пульсі

У Вашингтоні порахували 18 варіантів дестабілізації України з боку Росії. І я б, на місці влади, подумав би, що і як з цього використає Кремль.

У Москві добре навчилися використовувати слабкості інших, там готові піти так далеко, як ми їх пустимо – в будь-який момент.

Можна догратися

Останнє, що потрібно Україні зараз, коли є щоденна російська загроза, а нас без нас обговорюють в Женеві й не тільки – це внутрішній безлад.

Все інше – це не політика, а гра в політику. Можна догратися.

Суд над Порошенком – що далі: дивіться відео