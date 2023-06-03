Путін кашляє, Пєсков бреше, а Соловйов ридає: що там у Росії

30 травня для мешканців Рубльовки стало тривожним. У будинки цих ні в чому не винних, маленьких людей, які нічого не можуть зробити, ні з того ні з сього прийшла війна. Хто і навіщо напав на жителів Підмосков'я, чи будуть удари по Москві і як на це все реагує російська пропаганда – читайте в авторській колонці для сайту 24 Каналу.

У Росії – атаки "комарів"

Керівник комітету Держдуми з оборони Андрєй Катопалов розставив крапки над "і". Мовляв, у росіян дуже велика країна, тому завжди знайдеться лазівка, де безпілотник може пролетіти, оминувши райони розташування засобів протиповітряної оборони.

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Ні, ну у вас ще не достатньо велика країна. Вам треба ще територій! Тоді точно все буде "чудово".

Російський так званий військовий експерт Андрєй Клінцевич вирішив збавити напругу і назвав дрони "комарами". Водночас пропагандист Армен Гаспарян пішов далі й звинуватив у "атаці комарів" не російських військових і навіть не Україну, а самих мешканців Підмосков'я.

Хто винен в атаці безпілотників за версією "воєнкорів": відео

Я згоден з ним на всі 100%. У цій війні справді винні росіяни, зокрема ті, які проживають на Рубльовці.

Жертв нема – все чудово: як відреагував Кремль на атаку безпілотників

Найгеніальніша реакція, як і очікувалося, була з Кремля. Владімір Путін і Дмітрій Пєсков, які ще не встигли оклигати після збройного повстання на Бєлгородщині, на цей раз вирішили виправдати удар по Москві.

Пєсков заявив, що міноборони добре спрацювало: відео

Цікаво, він на увазі, що всі співробітники міністерства оборони вчасно спустилися в бомбосховище? Або "добре" – це оцінка того, що дрони долетіли до Москви?

Решту питань речник Путіна вирішив просто проігнорувати. До речі, якщо ви думаєте, що Путін з цього приводу збере засідання Радбезу, звернеться до нації чи хоча б на словах оголосить священну війну всьому НАТО, то ви помиляєтесь. Пєсков знайшов для цього чудове виправдання.

Пєсков пояснив мовчанку Путіна: відео

Цікаво Росія програла у війні ще одній країні

Жертв нема – навіщо тоді баламутити воду? Та й взагалі українці правильно зробили, що запустили безпілотники по Москві. Ми до того їх атакували – от вони нам відповіли. Все нормально, все заслужено.

Дивіться відео, як Пєсков фантазує про удари по центрах схвалення рішень:

Що це за центр ухвалення рішень, де він розташований і як був уражений, Пєсков, ясна річ, не придумав. Ну, і тим більше жодних доказів надати не зміг. Він зрозумів, що справа дуже пахне смаженим, закінчив цю неприємну розмову і поліз назад у бункер – вигадувати, як збрехати, щоб хоч якось викрутитись. І вигадав.

Незабаром Пєсков знову виліз на поверхню. Був він не один, а з якоюсь лялькою, яка кашляла і зовні нагадувала Путіна.

50 відтінків кашлю Путіна: відео

Ця істота, яку пропагандисти називають Путіним, слово в слово повторила нісенітниці Пєскова про нібито удар по центру прийняття рішень. Вона навіть назвала якийсь штаб військової розвідки, мабуть, маючи на увазі головне управління розвідки. Однак з датою щось не склалося.

Дивіться відео, як Путін наплутав з датами:

Путін ледь не отримав квиток на концерт Кобзона

Далі так званий Путін заявив, що Київ у відповідь обрав шлях залякування Росії. На цьому – все. Такою була реакція Путіна або того, кого намагалися видати за Путіна, на бомбардування Москви.

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Здавалося б, тут можна підбити підсумок цієї історії. Про те, як завжди, виникла ще одна пікантна обставина. Один зі злочинців, які засідають у державній думі, мав необережність опублікувати список населених пунктів, де пролунали вибухи. Серед них – село Роздори. Це за 2 хвилини льоту від путінської резиденції Ново-Огарьово.

Тобто, можливо, того ранку Путін – якщо він взагалі досі живий – опинився за 2 хвилини від відправки на концерт до Кобзона. Ви взагалі знаєте, що відбувається? Навіть у Москві багато хто дійсно розуміє, куди саме летіли дрони. І багатьох це тішить, судячи з реакції росіян у соціальних мережах.

У любителя елітної нерухомості Соловйова на цьому ґрунті почався справжній напад: відео

Словом, Соловйов відчув себе чужим не тільки в улюбленій Італії, а й у менш улюбленій Росії.

Цікаво, що так звані експерти пропагандистських студій похвалили українські безпілотники. Це вони так виправдовували майбутні провали російської ППО.

Аналіз атаки по Москві від російських "експертів": відео

Ну і вишенька на торті – у цьому пропагандистському ефірі пролунала чітка і ясна відповідь на запитання, чому на Москву летять безпілотники і чому вони долітають? Бо Росія напала на Україну!

Нарешті правда від пропагандистів: відео

Хто насправді винен у потраплянні дронів у будинки

Саме це я хочу донести всім жителям Росії. Досить нас бомбити. Забирайтеся з України, видавайте всіх військових злочинців, виплачуйте репарації, а тоді спатимете спокійно. До того над вашими головами літатимуть безпілотники. Причому з кожним днем все більше і більше.

Чому деякі дрони потрапляють у житлові будинки? А це питання потрібно поставити Сєргєю Шойгу, який наказав прямо в житловій забудові використовувати станції радіоелектронної боротьби, які спотворюють сигнал і збивають безпілотники з курсу.

Крім того, хочу нагадати, що нинішня російська влада славиться своєю пристрастю до вибуху житлових будинків Москви. Саме підриваючи житлові будинки зі сплячими жителями у 1999 році кривавий чекіст Путін спробував виправдати в очах громадськості Другу чеченську війну. Саме так розпочиналася кар'єра вашого, росіяни, президента у великій політиці.

Тому де гарантія того, що йому й тепер не спаде на думку шандарахнути по житлових кварталах Москви якоюсь "Точкою У", щоб видати її за нібито українську ракету та звинуватити у всьому "кривавий київський режим"? Так робили вже десятки разів на Донбасі.

Через півтора року війни для Кремля стає все важче виправдовувати її та нові хвилі мобілізації. Тож відповідь на всі запитання лише одна – москвичі, росіяни, виходьте на вулиці, боріться зі своїм режимом. Тепер у вас на кону навіть не свобода, тепер на кону – ваше життя. Подумайте, чи ви хочете роками жити під бомбами. Подумайте, чи вам потрібна ця війна, чи потрібні вам українські території.

Дивіться повний відеоблог Арсена Цимбалюка: