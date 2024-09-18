Генерали хотіли просто жити красиво: як на білоруську армію вплинула Курська операція

Білорусь та Росія уклали доктрину про військову підтримку та захист. Однак після початку Курської операції білоруські генерали в ній засумнівались.

Вони йшли в армію для красивого життя, а тепер ламають голови, адже росіяни не можуть захистити самих себе, а тим більше не зможуть допомогти їм, якщо буде потрібно. Про це 24 Каналу розповів білоруський опозиціонер Павло Латушко, зауваживши, що білоруська армія ніколи не хотіла та не захоче воювати.

Як на білоруську армію вплинула Курська операція

На думку білоруського опозиціонера, білоруська армія ніколи не хотіла, не хоче і не захоче воювати. Військові Білорусі зроблять це лише тоді, коли їх змусять стати в стрій разм з російською армією.

Щодо білоруських генералів, назвати їх так навіть важко. Вони йшли в армію лише задля того, аби мати пільги, пенсії, квартири, машини, дачі та спокійне життя.

"Їх приваблювало лише це. Однак точно не бажання захищати когось чи щось", – зазначив Латушко.

Курська операція, за словами білоруського опозиціонера, показала, як російські призовники реагували на війну. На відміну від російських, білоруськи призовники точно воювати не будуть.

Курська операція відняла мотивацію воювати у військах Білорусі практично на 100%.Усі білоруські генерали усвідомили, що вся військова доктрина, яка була заснована на фразі, що "росіяни нам поможуть" просто розсипалась, в один день стала нерелеванткою,

– підкреслив Латушко.

Генерали Білорусі зрозуміли, що якщо російська армія не може захистити навіть свої території, то їхній країні "старший брат" та союзник точно ніяк не зможе допомогти.

Зараз в головах білоруських генералів та офіцерів відбувається ломка. Я в цьому впевнений,

– додав білоруський опозиціонер.