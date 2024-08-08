Як правильно видаляти програми на iPhone та iPad: найпоширеніші способи

Усі ми розуміємо, що смартфони та планшети періодично потрібно очищувати видаляючи непотрібні застосунки. Це звільняє більше пам'яті і навіть підвищує ефективну та безперебійну роботу пристрою, якщо пам'ять переповнена.

Існує кілька правильних способів видалення застосунку на iPhone та iPad. 24 Канал підготував короткий посібник, який розповідає про всі способи видалення програм на пристроях під управлінням iOS та iPadOS 15.

Читайте на сайті Достатньо змінити ці кілька опцій і час роботи акумулятора вашого iPhone суттєво зросте

Видалення програм з головного екрана

Існує два простих способи видалення програм безпосередньо з головного екрана.

Видалення за допомогою комбінації



Утримуйте піктограму програми, яку ви хочете видалити, протягом тривалого часу. Це викличе контекстне меню. Виберіть "Видалити програму", а потім підтвердіть видалення, вибравши "Видалити програму". Видалення в режимі "Похитування"



Натисніть і утримуйте іконку програми, доки не з'явиться контекстне меню. Замість того, щоб відпускати палець, продовжуйте утримувати, доки іконки програм не почнуть гойдатися. У верхніх лівих кутах іконок з'являться знаки мінус. Торкніться знака мінус на програмі, яку ви хочете видалити, і виберіть "Видалити програму" для підтвердження.

Видалення програм з "Бібліотеки програм"

Бібліотека програм, представлена в iOS 14, дозволяє керувати програмами, не захаращуючи головний екран.

Проведіть вправо за межами останнього головного екрана, щоб отримати доступ до Бібліотеки програм. Знайдіть програму у відповідній папці категорії. Якщо програму не видно одразу, можливо, вам доведеться розширити категорію, натиснувши на меншу групу в кутку. Натисніть і утримуйте іконку програми, а потім виберіть "Видалити програму". Підтвердіть вибір, вибравши "Видалити".

Видалення програм з налаштувань

Цей спосіб залишається незмінним у різних версіях iOS і доступний у налаштуваннях вашого пристрою.

Відкрийте "Налаштування" і перейдіть до "Загальні". Виберіть "Сховище iPhone" (або "Сховище iPad" на iPad). Прокрутіть список програм і торкніться тієї, яку хочете видалити. Натисніть "Видалити програму" і підтвердіть видалення, натиснувши "Видалити програму" ще раз.

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Як бачите, існує декілька простих способів видалення програм на вашому iPhone або iPad, тому ви можете вибрати найбільш зручний для вас. Пам'ятайте, що пристрій періодично потрібно очищати, а якщо застосунок вам не потрібен, краще не затягувати і видалити його одразу, не чекаючи, коли кілька таких програм накопичаться та зменшать кількість вільної пам'яті.