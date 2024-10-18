13 квартир, будинки і Tesla: ЗМІ дізнались, як лікарі МСЕК забезпечили себе елітною нерухомістю

Журналісти викрили лікарів МСЕК, які володіють розкішною нерухомістю та автомобілями Tesla. Міністерство охорони здоровʼя планує перевірити діяльність медико-соціальних експертних комісій.

Журналісти Oboz.ua провели розслідування і виявили, що лікарі МСЕК із Вінниці та Волині володіють значним майном, зокрема квартирами, автомобілями та комерційними приміщеннями. Серед них – розкішні апартаменти в центрі Києва площею 260 квадратів. До того ж вони є засновниками компаній та деякі навіть мають спільний бізнес з начальницею-головою МСЕК. Детальніше читайте далі.

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Голова Міністерства охорони здоровʼя Віктор Ляшко анонсував перевірку 3,5 тисячі рішень МСЕК щодо інвалідності чоловіків, з метою виявлення зловживань під час війни. Як раніше повідомляв міністр, з 2025 року такі установи припинять своє існування.

Якою нерухомістю володіють вінницькі лікарі МСЕК

Як повідомляє видання, Юлія Даниленко, очільниця Вінницької МСЕК, задекларувала річний дохід за 2023 рік у 221 тисячу гривень, проте володіє великим двоповерховим будинком, кількома квартирами та комерційною нерухомістю.



Юлія Даниленко/ Cкриншот відео

ЇЇ чоловік, директор АТ "Вінницяобленерго", має 30-річний досвід у цій сфері. Сім'я має 25 земельних ділянок та автопарк, до якого входять автомобілі Tesla.



Будинок Даниленко/ Скриншот з Googlemaps

Ціна авто/ Скриншот з auto.ria

Зверніть увагу! Даниленко також є співвласницею компанії "Сонячні фермери", партнером якої є Віктор Власюк, що раніше очолював МСЕК. Власюк, крім офіційної зарплати, отримує значні доходи від генерації струму. Його родина володіє 13 квартирами, зокрема шестикімнатною в центрі Києва, вартість якої може сягати 780 тисяч доларів.

Будинок дружини Власюка на Інститутській/ Скриншот з flatfly.ua

Якою нерухомістю володіють волинські лікарі МСЕК

За даними ЗМІ, Голова Волинської МСЕК Василь Тимощук володіє 50 об'єктами нерухомості, що робить його чи не найбільшим власником земель і житла серед його колег. Попри повномасштабне вторгнення, він продовжує активно скуповувати землю, зокрема придбавши кілька великих ділянок в селі Олешків.

Він також є засновником компанії "Аеліта Олешків", якій передавав в оренду свої ділянки. Його син, Михайло Тимощук, є кінцевим бенефіціаром цього підприємства.

Крім того, у декларації чиновника виявлено деякі розбіжності, зокрема щодо наявності будинку, який не значиться у реєстрі нерухомості. Серед його статків також є 5 телятників, свинарник, кормоцех, молокопункт, критий тік, автовага, склад та цех із виготовлення сумок.

Тимощук стверджує, що частину майна нібито отримав у спадок від матері, яка померла у 2015 році. Так само від неї він має трикімнатну квартиру в Луцьку площею 133,9 квадрата.

Його дружина Наталія, колишня керівниця апарату Луцького міськрайонного суду, подала на розлучення у 2019 році після 20 років шлюбу. Тимощук також неодноразово балотувався в депутати місцевих рад від різних політичних партій.

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