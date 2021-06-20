Їх же співали й місцеві бабусі, які з дитинства чули ці пісні від своїх матерів. Завдяки карасям село вижило в роки Голодомору. Завдяки пісням – зберегло давні традиції регіону.

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Як пише Ukraїner, там із покоління в покоління передають технологію плетіння віників із проса та рецепт "голого" борщу на рибній юшці, бережуть традиційні свята, розказують легенди та співають пісень. Пісень у Лимані багато, вони досі супроводжують місцевих жителів: за роботою, на свята, будь-де.



Як у Лимані бережуть традиції / Фото Ukraїner, Михайло Чубун

"Знаєте, як ото кажеться: "Той, хто співає – тричі молиться». А як жити? От прийдеш додому – одні проблеми, проблеми, проблеми. От прийдеш на репетицію, поспіваєш, і так гарно робиться. Та ще й для здоров'я гарно. З піснею легше прожити. Так що співать – це треба", – зазначила Ольга Корнієнко, засновниця ансамблю "Калинонька".

"Калиноньці" – вже понад 30 років

У 1989 році у Лимані сформувався фольклорний ансамбль "Калинонька", завдяки якому про село дізналися в Україні й за кордоном. Місцеві бабусі гуртом їздили на гастролі, брали участь у конкурсах, поширювали українську культуру. З піснею "Лебедику" ансамбль "Калинонька" вперше поїхав на Сорочинський ярмарок і посів там перше місце.

Зверніть увагу! Одна з найстарших учасниць ансамблю – 84-річна Раїса Скрипка. Вона завжди мандрувала з колективом і досі вболіває за нього.

"В нас і корови були, і свині були, і кози були, все. А ми їздили виступати, ми туди поїдемо – хоч розвіємося, а тепер і згадали", – розповіла Раїса Скрипка.



Учасниця ансамблю Раїса Скрипка / Фото Ukraїner, Михайло Чубун

З роками склад ансамблю змінився, але нове покоління тримає планку своїх попередниць. Учасниці "Калиноньки" не лише співають разом, а й дружать, родичаються між собою, працюють поряд на городах, плетуть віники й розповідають бувальщини з життя села. І їхні долі теж складаються у велике і красиве багатоголосся.

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