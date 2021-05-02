Як мають харчуватися школярі: факти, які мають знати всі батьки

Харчування школярів. Раціон сучасного школяра здатний навести жах на будь-якого дієтолога – найчастіше це гримуча суміш з фастфуду, солодощів і коли, а ще частенько крайності серед дівчаток-підлітків і "сидіння" на якийсь дієті або відмова від їжі через невдоволення своєю фігурою. Далі читайте російською.
Джерело:Інстаграм Євгенії Самойлової
Неправильное или скудное питание приводит к тому, что растущий организм не насыщается необходимыми питательными веществами, что может вызвать следующие проблемы:
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- Раздражительность.
- Повышенная утомляемость.
- Ослабление иммунной системы.
- Разрушение зубов.
- Проблемы с суставами и хрупкость костей.
- Низкорослость.
- Лишний вес и угревая сыпь.
- У девочек – нарушения менструального цикла.
Наша задача:
- Приучить ребенка к теплому завтраку по утрам, который обеспечит его необходимой энергией в школе.
- Снабдить в школу полезным перекусом: сендвичем из цельнозернового хлеба, фруктами, орешками, натуральным йогуртом.
Питание детей должно быть сбалансированным и полезным / Фото Pixabay
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- Обед должен покрыть одну треть потребности пищи за целый день.
- Хотя бы раз в день ребенок должен кушать кашу в обязательном порядке, поскольку крупы и злаки являются сложными углеводами, приносящими организму львиную долю энергии.
- Искоренить привычку постоянно жевать у компьютера и перехватывать на бегу в перерыве между школой и кружками шоколадкой, печеньем, чипсами…
- Завести привычку семейного ужина.
- Минимизировать простые сахара и исключить трансжиры (магазинное печенье, жареная еда, сладкие сырки, замороженная пицца, маргарин и пр.).
- Не заставлять ребенка против его желания съедать всю порцию.
Родители должны контролировать питание детей / Фото Pixabay
- Следить за тем, чтобы ребенок не пропускал приемы пищи.
- Сделать рацион семьи сбалансированным и разнообразным
- Проводить с ребенком беседы о пользе ПП.
- В рационе детей должны присутствовать мясные и рыбные блюда, крупы, кисломолочные продукты, яйца, овощи, фрукты, хлеб из муки грубого помола, растительное масло, орехи, бобовые.
- Заменяйте магазинные сладости на домашнюю выпечку.
- Максимально вовлекайте детей в спортивную среду, пусть гуляют во дворе, как мы в детстве, а не торчат часами в гаджетах.
- Формируйте у детей привычку правильного питания.
Культура питания закладывается в семье и мы, родители, лучший пример для своих детей!