Як на медіаринок вплине вихід Ахметова та що буде з його каналами: відповідь "Детектор медіа"

Зараз із холдингу масово звільняють співробітників. Але це не означає, що в Ахметова перестали володіти правами на величезну бібліотеку контенту, включно із прем'єрами, що не встигли вийти в світ.

Про це 24 каналу розповіла директорка ГО "Детектор медіа" Галина Петренко. Вона також зазначила, що не знає, що замислили у Ріната Ахметова, але ще поки рано говорити, що ми більше не побачимо його у медійній площині.

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Правильно читати його заяву так: він повернув ліцензії і через це його активи перестали бути медіа, каже Галина Петренко.

"Плюс, незрозуміло, що буде із бізнесом у Варшаві. Адже вони відкрили під час війни студію у столиці Польщі, і дуже сильно це приховували. Станом на зараз коментарів стосовно долі цієї закордонної студії немає", – зазначає директорка ГО "Детектор медіа".

Ймовірно, частину медіабізнесу в Ахметова все ж перебазували закордон, каже вона.

Безлад у заявах медіагрупи Ахметова

Оскільки пресслужба медіагрупи "Україна" абсолютно не знала про рішення виходу SCM з ринку України, вони могли просто виконувати свою рутинну роботу і написати цей пресреліз та опублікувати його, зазначає громадська діячка. Це справді можливо, що ці версії про перехід до Польщі і є просто версіями, які сталися через помилку.

Але мені складно повірити, що найбагатша людина України, яка умовно втратила половину капіталу, що він відмовиться від медіаактивів у будь-якому форматі,

– пояснює вона.

За словами Галини Петренко, у володінні Ахметова все ще залишається платформа Oll.tv, яка не підпадає під класифікацію "медіа", тому треба ще трошки почекати.

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Що буде далі із каналами Ахметова

Також, цю тему прокоментувала медіаекспертка Наталія Лигачова. За її словами, наскільки нам відомо, це рішення було зовсім несподіваним, ніхто не думав про такий крок Ахметова. Це було несподіванкою, як для менеджменту, так і для влади.

"Тому, я гадаю, що це прецедент, який вплине на інші процеси, які відбуватимуться у медіа. Зокрема цікаво, як буде проводитись робота над Законом "Про медіа", який ми маємо прийняти, отримавши статус кандидата у члени ЄС", – каже медіаекспертка.

Ці канали не тільки транслюють телемарафон, команда "Україна" та "Україна24" продовжує його виробляти, вони повідомили у Міністерство культури, що продовжать роботу із цим слотом тільки до кінця тижня.

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