Работа для психологов

Поначалу, да, все только и говорили о том, что довелось пережить. Это было паранойей. О войне говорили все и везде, постоянно, и на это не требовалось какого-то стартового вопроса или особой атмосферы.

Читайте также Дилетанты как новая каста и "скрепа" оккупированного Луганска

Незнакомый человек на остановке мог пересказать всю свою жизнь через призму случившегося, потому что ни до, ни после событий 2014 года с ним не приключалось ничего мощнее по силе переживаний.

Все случившееся было похоже на цунами, к которому ты оказался не готов, и только чудом выжил, но понес такие видимые и невидимые потери, которые будешь вспоминать до самой смерти.

И чтобы не говорили те, кто показательно благополучен, удачлив и спокоен, война коснулась каким-то образом всех, только пережить и перенести ее смогли все по-разному. Кто-то застрял во всех событиях, до сих пор прокручивая все, что случилось и проигрывая все сценарии, а кто-то смог переступить и пойти дальше.

И вот здесь стоило бы поработать психологам, писать проекты, выигрывать гранты, потому что без преувеличений нет в зоне военного конфликта тех, кто смог перенести все случившееся легко. И даже в том спокойствии, с которым воспринимают новости о возможном новом вторжении российских войск в Украину, есть какой-то изъян.

Плоды русской пропаганды

О возможной войне рядом не говорят ничего. Об этом не судачат на остановках и не переговариваются в транспорте. Этой темы нет, и причин этому несколько. Во-первых, о том, что это серьезно, пишут только украинские СМИ, которые здесь под запретом. То есть прочесть эту информацию уже не могут пожилые люди, не имеющие свободного доступа к Интернету. И, поверьте, таких вокруг очень много.

Такая же ситуация с теми, кто считает основным источников новостей телевидение, а оно здесь представлено в двух вариантах – российские новостные каналы и местное телевидение. А о войне и там, и там говорят исключительно как об очередном бреде Украины. И подают это исключительно в уничижительном формате где-то между пьянством в украинской армии и низком качестве жизни всех украинцев.

И если ты веришь первому и последнему, то новость о нагнетании обстановки воспринимается как политический ход Украины, под который пытаются то ли взять очередной кредит, то ли получить какую-то видимую выгоду. И этому веришь! Потому что российская трактовка событий дается как полная выдумка и фарс со стороны Украины.

Важно Что самое вкусное в оккупированном Луганске

И вы можете поспорить: а как же официальные данные, как же вполне серьезные и независимые источники, которые пишут о возможной войне? Я скажу вам, как есть. Здесь, чтобы узнать что-то наверняка, скорее, позвонят подруге Маше, которая будто бы ездила недавно в не оккупированную часть Украины и знает наверняка. И поверят, скорее, ее впечатлениям, чем попытаются что-то узнать из официальных источников информации по горячим линиям.

Выгорели от страха

За последние восемь лет очень многое поменялось в сознании. Нельзя сказать, что люди перестали бояться. Скорее, люди выгорели от страха. Невозможно бояться все время, постоянно.

К страху тоже привыкаешь. И если в начале 2014 года у нас всех был запас денег, и мы все без исключения проговаривали возможный сценарий наших действий (куда ехать, к кому), то сейчас у большинства оставшихся здесь нет никакого запаса средств, а многие уже прошли Крым и Рим, и ни при каком раскладе уезжать не хотят.

Кто-то хлебнул "гостеприимства" родни, кто-то устал отвечать на вопросы, что никакой войны он на своей земле не хотел, кто-то столкнулся с противоположными взглядами, а большинство людей просто устали от того, что не имеют нужных бойцовских качеств, чтобы начинать жизнь в России или свободной Украине с нуля.

Поэтому как бы плохо не было, многие давно решили, что их дом здесь при любой власти и любом политическом раскладе.

Новые луганские

Есть и другая группа, это те, кто выгодно живет в Луганске. Есть жилье и работа, но есть и запас денег, чтобы уехать. И уехать не проблема. Но здесь держит бизнес, работа и возможности. Большинство из таких людей в Луганске только работают, а отдыхают они по всему миру. Летают в Египет и на Мальдивы, пьют воду в Трускавце и катаются на лыжах в Буковеле, имеют квартиру в Киеве, но не переезжают пока туда, потому что здесь жить выгодно.

И это ключевой момент – выгода. Можно ведь жить и на пепелище, если там есть все возможности. Знакомый местный бизнесмен сокрушается, что они никак не соберутся уехать отсюда. "У нас здесь есть все – мы себе ни в чем не отказываем, а если переедем, какое-то время нужно будет ограничивать себя, привыкать, а нам уже это сложно".

Приятельница, у которой тоже бизнес в Луганске, говорит о том, что они с мужем смогли за последние восемь лет, работая в Луганске, купить две квартиры в Киеве. Говорит, до войны едва смогли купить квартиру в Луганске, но после войны не осталось конкурентов, и они смогли занять весь рынок и очень на этом поднялись.

По теме Где покупают одежду и вещи в оккупированном Луганске

Такие истории шепотом рассказывают многие успешные предприниматели. В Луганске есть бизнес, квартиры, машины, но все они без сожаления уедут отсюда, если вопрос встанет остро. И еще интересно, что почти все эти удачливые бизнесмены очень далеки от политики, что дает им возможность выезжать в любом направлении.

Книга жизни

Из сотканных историй о том, как это было у каждого, можно было бы написать книгу. Только не ту глянцевую о героях или о какой-то сумасшедшей любви под обстрелами, а сотканную именно из этих обрывков-историй, которые тебе пересказывали случайные попутчики.

О воде по колено в погребе, в котором прятались от обстрелов.

О фразе старой матери "Дура, кто мог напасть на нас! Кому мы нужны! Это ты не заплатила коммуналку, вот нам и отрезали свет".

О поисках бывшего мужа, который так и не доехал до работы, сбитый на своем велике у цирка.

Об осколке в спине и рошеновском печенье, которым кормили раненых в больнице.

Истории, которые тебе рассказывали с пол-оборота случайные люди, которых ты видел единственный раз, но переживал и видел воочию все вместе с ними. И, нет, именно поэтому не хочется всего этого снова. Потому что от лопнувшей покрышки ты приседаешь, хотя понимаешь, что это вовсе не то, что ты подумал в первую очередь.

Если Путин нападет – смотрите видео