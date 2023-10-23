Як Микола Лагун намагається уникнути покарання за крадіжку мільярдів

В Україні майже 9 років триває слідство у справі Дельта Банку. Проте, ексвласника установи Миколу Лагуна досі не оголосили у розшук.

Адвокати Лагуна всіляко затягують судовий процес, справи можуть закрити ще на попередньому засіданні. Про це розповіли журналісти у новому розслідуванні "Апостроф TV".

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Справи ексвласника Дельта Банку можуть закрити ще на попередньому засіданні

Вже майже 9 років в Україні триває слідство у справі ексвласника Дельта Банку. Миколу Лагуна підозрюють у розкраданні мільярдів гривень українців. Однак, це не заважає банкіру-утікачу спокійно жити в елітному районі Відня і не хвилюватися, що за злочини доведеться відповідати.

Нагадаємо, що борг перед державою та вкладниками установи сягає сотні мільйонів доларів. І щонайменше шість мільярдів гривень з них банкіру можуть "списати" через "банкрутство".

Як розповідають журналісти, після стількох років від початку слідства, до суду нарешті передали дві скандальні справи банкіра. Попри це, у Шевченківському суді Києва вже понад пів року не починається їхній розгляд.

Зокрема адвокати Лагуна різними маневрами затягують процес. Крім того, відбуваються регулярні перенесення слухань. Та й Лагуна немає в країні.

Що гірше, є ймовірність того, що справи можуть закрити ще на попередньому засіданні, зауважують журналісти-розслідувачі. Тоді банкіру вдасться уникнути покарання та не віддавати кошти.

У громадськості виникає багато запитань щодо справ Лагуна

Справи Лагуна викликають багато запитань. Наприклад, чому ексбанкіра досі не оголосили в розшук? Або ж, як чоловік призовного віку зміг виїхати за кордон під час повномасштабної війни з ворогом?

Журналісти зазначають, що уникнути відповідальності банкіру можуть допомогти так звані "правки Лозового". Це правки до закону України, які Верховна Рада прийняла від депутата Андрія Портного п'ять років тому.

Завдяки їм закінчення річного терміну досудового розслідування є приводом для закриття кримінального провадження. Зокрема вони стосуються й справ щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

Відтак, адвокати утікача отримали в Печерському суді рішення, які дають їм надію застосувати ці правки й до справ Лагуна. Проте, важливо зазначити, що закон стосується виключно тих справ, які були порушені після березня 2018 року, а кримінальні справи щодо ексвласника Дельта Банку відкрили ще у 2014-2015 роках.

Крім того, суд вже тричі відмовлявся відкривати питання про розшук Лагуна через неявки в судове засідання. Навіть не дивлячись на те, що банкіру-утікачу загрожує позбавлення волі до 12 років із конфіскацією майна.