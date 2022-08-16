Окупанти знову вдарили по школах і будинках на Миколаївщині: деталі обстрілів від ОВА

За добу 15 серпня росіяни обстріляли Миколаївський та Баштанський райони Миколаївської області. Ворог цинічно обстрілював приватні будинки та школи.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно. Про це повідомили в Миколаївській ОВА з посиланням на районні адміністрації.

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Окупанти атакували цивільну інфраструктуру

У Миколаївському районі росіяни обстріляли селище Первомайське. Там частково зруйновано заклад освіти, приватні будинки та пошкоджено присадибні ділянки. На щастя, постраждалих немає.

Три години загарбники атакували Лимани Галицинівської громади. У селі пошкоджено електромережу.

У Баштанському районі зафіксовано обстріли селища Широке. Як наслідок, зруйновано один житловий будинок та дорога. росіяни гатили по вже зруйнованій школі.

Увечері та вночі обстрілів зазнало село Червона Долина. Інформації щодо пошкоджень та постраждалих поки немає.

Упродовж усієї доби окупанти атакували Лепетиху та Кавказ Березнегуватської громади. А вночі 16 серпня під обстріл потрапило селище Березнегувате. Відомо про одного загиблого та одного пораненого.

Як минула ніч у Миколаєві

Ніч проти 16 серпня в Миколаєві минула спокійно. Про це повідомив голова місцевої ОВА.

Жителі окремих районів могли чути вибухи близько 5:30 ранку. Але на щастя, прильотів по місту не було, кілька ракет розірвалось у полях,

– написав Олександр Сєнкевич.

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