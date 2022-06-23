Як мобілізують людей з досвідом та без нього і кого зараз чекають в українських військкоматах

В Україні триває загальна мобілізація, проголошена указом президента. У мережі точаться активні дискусії, як саме вона відбувається, кому і де видають повістки, а також що є законним, а що – ні.

Керівниця центру Сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк спростувала низку фейків і дезінформації стосовно загальної мобілізації та пояснила деталі, як насправді відбувається процес. Вона зокрема зауважила, що призовники виконують обов'язок, а не реалізовують право вибору.

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Який етап мобілізації наразі триває та кого чекають у центрах комплектування

Наталя Гуменюк підкреслила, що мобілізація не поділяється на жодні "хвилі" – вона проголошена, й надалі її етапізація є досить умовною, зокрема для службового використання, для зручності тих, хто веде облік мобілізованих українців.

За чинним законодавством, наразі у центрах мобілізації чекають на всіх військовозобов'язаних, які мають туди з'явитися, щоб встановити власний статус, причетність та належність до статусу, військову облікову спеціальність і готовність до служби в українській армії.

Кожен військовозобов'язаний має з'явитись до центрів укомплектувань. Не ховатись, не чекати виклику чи іншого способу зв'язку з ним, а з'явитися самостійно, незалежно від військового досвіду. Але застосування цього військового резерву буде відповідним у залежності від того, хто і який досвід має. Тобто більш досвідчені будуть потрібні вже,

– пояснила Наталя Гуменюк.

Як відбувається процес мобілізації людей з досвідом та без нього

Посадовиця розповіла, що того, хто підлягає мобілізації, приймають на облік та відправляють на навчання – якщо людина не має досвіду, але, до прикладу, має потенціал, який може бути корисним для використання у війську. Саме там людина може набути військову спеціальність, з огляду на навички та досвід у цивільному житті. І вже після цього мобілізованого направляють у навчальний центр підготовки військових.

Керівниця центру Сил охорони та оборони Півдня уточнила, що там мобілізовані вивчають злагодження, бойову техніку та озброєння, готуються до виконання військових обов'язків, і лише після цього повноцінно стають до війська. Якщо ж людина вже має військовий досвід, то вона відправляється одразу у військову частину, до якої приписана.

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За яким планом діють центри укомплектування

Наталя Гуменюк наголосила, що у центрів укомплектування справді є свої плани набору призовників, втім, переконує, вони не спрямовані на "нахапати якомога більше" мобілізованих, а є планами заповнення відповідних мобілізаційних резервів. При цьому така інформація – доступна не для усіх охочих про це знати, а обмежується самими центрами комплектування.

Законність вручення повісток на вулицях, пляжах та у громадських місцях

Посадовиця наголосила, що законодавчо вручення повісток може відбуватися у будь-якому громадському місці. Воно не визначене конкретним периметром чи територією – уповноважені особи наділені правом надавати відповідні документи там, де вони можуть реалізувати таке своє право.

Прокоментувала Наталя Гуменюк і рейди по пляжах Одеси, де відпочивальникам вручали повістки й згодом у ЗМІ висвітлювали це, як покарання:

Запрошені до такого рейду співробітники територіального центру комплектування були разом з поліцейськими, які були уповноважені встановити особу. Поліцейські таким чином намагалися вплинути на мораль та свідомість громадян. Оскільки є така проблема, що для обмеження доступу до зони відпочинку й пляжних зон на законодавчому рівні не визначено покарання за порушення. Це порушення воєнного стану.

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До слова, посадовиця додала, що ними вже було ініційовано звернення до відповідного комітету Верховної Ради для визначення норми покарання за таке порушення. А поки процес триває, за словами керівниці центру Сил охорони та оборони Півдня, вони опікуються передусім безпекою громадян.

Наталя Гуменюк підкреслила, що відвідування пляжів нині є справді небезпечним видом відпочинку, оскільки відомо про вибухи морських мін й узбережжя фактично стало лінією фронту. "Вони (повістки на пляжі Одеси – ред. 24 канал) були способом поспілкуватися з громадянами й нагадати, що у країні йде віна та є мобілізаційний обов'язок. І, напевно, поставити перед кожним питання – чи виконав ти свій обов'язок для того, щоб відпочивати?" – додала посадовиця.

За словами Гуменюк, законодавчо вручати повістки можуть не лише працівники територіальних центрів укомплектування. Це, зокрема, може відбуватись через органи місцевої влади, керівників підприємств та установ, в яких працюють військовозобов'язані тощо.

Що робити, якщо військовозобов'язаний перебуває не у своєму населеному пункті та яка відповідальність за ігнорування повісток

Посадовиця наголосила, що мобілізаційним законодавством передбачена явка військовозобов'язаного у центр комплектування після проголошення мобілізації. Лише після цього він може змінювати своє місце перебування та проживання, і робити це тільки з дозволу територіального центру комплектування. "Тому якщо людина не змогла цього виконати – вона є порушником законодавства", – заявила Гуменюк.

При цьому у самій повістці вказано, що якщо громадянин, отримавши повістку, ігнорує її, він підлягає адміністративній або навіть кримінальній відповідальності.

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Чи можна вплинути на те, де твої вміння будуть використовувати у війську

За словами керівниці Сил охорони та оборони Півдня, після явки у центр комплектування, відбувається процес уточнення необхідних даних. За цей час, поки людина перебуває на військовому обліку, у неї можуть змінитись сімейні обставини, стан здоров'я тощо.

Лише після уточнення цих даних приймається рішення, де і як буде використаний потенціал та досвід конкретного призовника, який підлягає мобілізації. "Вплинути самостійно на це людина не може, оскільки це виконання обов'язку, а не право вибору", – уточнила посадовиця.

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