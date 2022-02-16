Безкровний фронт

Але Росія з ним не поспішала, бо їм потрібне саме "красиве" та "політичне" рішення. Навіть нинішня дискусія про членство України в НАТО (яке зараз навіть не обговорюють у самому НАТО) – це не про НАТО і не про безпеку Росії.

Важливо 16 лютого – день перемоги Байдена і Джонсона над Путіним

Росія хотіла, щоб НАТО публічно перекреслив будь-які євро-атлантичні прагнення України, і потім це можна було би використати для приведення до влади у нас "потрібних" людей на хвилі "розчарування у Заході".



У Кремлі сподіваються, що змужуть привести до влади в Україні потрібних людей / Фото Getty Images

Мінські домовленості в тому вигляді, як їх хоче реалізувати Росія, це теж про це. Свторення анклаву на території України із правом вето у зовнішній політиці – це теж про нав'язування українцям концепції "ви нікуди від нас не подінетесь".

Армія у таких сценаріях – це додатковий інструмент, який має брати під контроль адмінбудівлі та охороняти урни на "референдумах" (придушуючи спротив).

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На що сподівається Москва

Я не вірю, що Росія піде на широкомасштабне введення військ в Україну, якщо цьому не передуватиме розпад та дезорганізація українського державного механізму.

У Росії дуже люблять хизуватися окупацією Криму, бо там, мовляв, не було жертв, а усе було "красиво". Це, звісно, далеко не правда, але вірити у все це – дуже приємно.

Роззброювати українську армію, фотографуватися з котами, забезпечувати "референдуми" – от що люблять росіяни.

Демонстративний тиск, коли колони техніки ганяють постійно скрізь, щоб усі бачили, – це теж про політичне рішення. Щоб Захід подарував зрештою Росії Україну, а та, без підтримки, швидко би "політично" опинилася у "Митному союзі".

І якими б далекими ці мрії не були від реальності, але, схоже, вони живі. І свідчення їх живості – регулярний вихід друкованої продукції "про єдність народів".

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми – під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну й підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому, навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ, – він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!

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