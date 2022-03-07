"Як можна простити орків": глава Сумської ОВА показав розстріляні села регіону

Сумська область після навали російських загарбників зазнала значних руйнувань. Фото наслідків показав глава ОВА Дмитро Живицький.

Зокрема, у Роменському та Охтирському районах. У кількох селах там знищена інфраструктура, немає світла, і все це – у звичайних мирних місцевих.

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Як цілком справедливо зауважив голова Сумської ОВА, російська армія – варвари й нелюди, які знищують все, що бачать.

Прощена неділя. Але як можна простити орків?

– обурений Дмитро Живицький.

Він показав фото сіл на Сумщині, де живуть мирні люди, які зупиняють ворога ціною власного життя. А росіяни тим часом нищать, обстрілюють і палять домівки цивільних.

Весь світ має бачити, як Росія чинить геноцид над мирними мешканцями області,

– наголосив Живицький.

На Сумщині – пошкоджена інфраструктура, розбиті будинки, дитячий садок, зруйновані цивільні підприємства, подекуди немає електроенергії та зв'язку.

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Правда. Це неможливо пробачити.

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