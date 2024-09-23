Росія обходить санкції: як працює її нафтова галузь

Росія активно використовує тіньовий флот для перевезення нафти. У серпні та вересні різко зросло використання санкціонованих танкерів для перевезення російської нафти.

З кінця квітня щонайменше 17 вантажів нафти та нафтопродуктів залишили російські порти на суднах, які потрапили під санкції США, Великої Британії чи ЄС. Політолог Валерій Димов розповів 24 Каналу, хто допомагає Росії продовжувати заробляти гроші на нафті.

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Як нафтова галузь Росії обходить санкції

Захід вводить санкції проти Росії, але через те, що країна-агресор не присутня на ринку нафти, то ціна на неї росте. Політолог зазначив, що якщо ціна на нафту впаде нижче 60 – 65 доларів за барель на світовому ринку, тоді російську нафту купуватимуть набагато менше.

Втім, є китайські та індійські компанії, які з радістю купують дешеву російську нафту й можуть конкурувати з європейськими компаніями, які мають дорожчі енергоносії.

До слова, з 10 санкціонованих танкерів шість беруть участь у перевезеннях нафти до Китаю, чотири – до Індії.

Росія дуже залежить від енергоносіїв. Її партнери в торгівлі нафтою і газом – Китай та Індія купують дешевшу сировину, але їм треба продавати на більш конкурентоспроможних й платоспроможних ринках. Зокрема, Китай продає в Європі та США.

Ми говоримо про глобальні виклики й те, як треба діяти українській владі й тим, хто домовляється, тому що ми мотивуємо тих, хто порушує санкції та демотивуємо тих, хто дотримується,

– зазначив Димов.

У Росії є можливості торгувати не з Заходом, а Індією та Китаєм. Так само є можливості перестраховувати свої кораблі та союзницьких компаній, які є провідними на цих танкерних маршрутах – йдеться насамперед про Грецію та Кіпр.

Ці дірки треба закривати. На жаль, не все вирішують західні партнери й ми маємо розуміти, що важелі впливу на Китай та Індію обмежені,

– наголосив політолог.

Ситуація на глобальних ринках, з одного боку, динамічна й залежить від багатьох чинників. До того ж Росія фактично створює антизахідну коаліцію, яка є викликом для євроатлантичної цивілізації. Антизахідна коаліція – це найбільша загроза й виклик.