Браво, міністерство: як чиновники одним наказом розсварили український спорт

Деякі українські спортсмени вправі почуватися ображеними. Адже Міністерство молоді та спорту своїм наказом та його нечітким трактуванням, фактично, поділило українських спортсменів на "перший" та "другий" сорт. Далі читайте в авторській колонці для сайту 24 Каналу.

"Неугодні" можуть забути про міжнародні турніри

Хороша якість для чиновників – передбачати наслідки своїх рішень, до чого можуть вони призвести. І мінімізувати їх негатив. У Міністерстві молоді та спорту з цим виникли проблеми. Недоопрацьований наказ, створений похапцем (і чи офіційно прийнятий взагалі), створив більше проблем, ніж очікували чиновники.

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Ще 12 квітня вийшов наказ Міністерства молоді та спорту, який чітко забороняв українським спортсменам брати участь у змаганнях, куди допустили росіян чи білорусів. Покарання загрожувало і федераціям.

Та цей наказ вимагав чимало пояснень. І тут, якраз, і виникла небезпечна ситуація. Адже те, як його почали трактували чиновники, викликало щонайменше здивування. Хоча у причетних до спорту людей емоції могли бути й більш негативні. Адже після публікації наказу почали "з'являтися" винятки. При цьому мало не в "ручному режимі".

Так, збірна України з футболу може брати участь у відборі на чемпіонат Європи 2024, попри те, що участь у відборі бере збірна Білорусі. Потім виявилося, що можна навіть брати участь у тих змаганнях, куди допустили росіян та білорусів. Але тоді не буде фінансування зі сторони держави. Хоча таке "пояснення" теж суперечить тексту наказу.

Народний депутат та борець Жан Беленюк в коментарі 24 Каналу з цього приводу навіть висловив припущення, що це може призвести до того, що на міжнародні змагання будуть їздити лише ті збірні, які мають хороші стосунки з міністром Вадимом Гутцайтом. Натомість "неугодні" можуть надовго забути про міжнародні турніри. І він не один так думає.

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Міжнародна федерація дзюдо вирішила допустити росіян до турнірів. І навіть чемпіонату світу. При цьому пішли дальше, аніж виставленні Міжнародним олімпійським комітетом обмеження. На чемпіонат світу з дзюдо допустили тих росіян, які причетні до російської армії чи інших силових структур.

В Україні на це відповіли цілком очікувано – збірна знялася з участі в чемпіонаті світу. І в українських дзюдоїстів з цього приводу виникло розчарування. Для прикладу, на це звернув увагу дзюдоїст Артем Лесюк. Він відзначив, що своїм рішенням міністерство ділить український народ так, як це прагне робити російська пропаганда.

Чому одним можна, а іншим – ні

Адже виходить, що футбольній збірній можна грати на турнірі, де присутні білоруси, а дзюдоїстам – ні. Нібито через те, що Україну та Білорусь розводять при жеребкуванні, а зараз вони виступають в різних групах. Ясна річ, що у дзюдо так не буде, але й росіяни чи білоруси представлені не у всіх вагових категоріях. Тому деякі українці не могли б перетнутися з представниками країн-агресорів на татамі.

Тож чим ця ситуація відрізняється від футболу? Але у підсумку на чемпіонаті світу з дзюдо не буде нікого з українців.

В цьому його підтримав ще один дзюдоїст Богдан Ядов, який з цього приводу написав звернення до міністерства та Гутцайта. У пості мало не прозвучали прямі звинувачення у необ'єктивності.

"Я люблю свою країну, і я розумію, що це вірне рішення, але чому воно не стосується всіх, я зрозуміти не можу", – написав щодо цього приводу Богдан Ядов. В цьому ж повідомленні він використав емодзі грошей, "пояснюючи" різницю між дзюдоїстами та футбольною збірною або тенісистами. Згодом сам допис Ядова в інстаграмі був видалений.

Те саме і щодо тенісисток, яким можна грати проти білорусок на турнірах, а дзюдоїстам – ні. При цьому якщо у футболі українські та білоруські команди хоча б розводять під час жеребкування (росіяни й далі відсторонені від турнірів), то в тенісі й на таке сподіватися не варто. Там взагалі готові поступитися навіть власними принципами заради грошей. А на турнірах виступають як білоруси, так і росіяни.

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Тож не дивно, що таке неоднакове ставлення викликає в спортивній спільноті лише додаткову напругу та чвари.

"Одним ми не можемо заборонити, і сором'язливо кажемо, що це питання етики (участь у змаганнях разом зі спортсменами з Росії та Білорусі), щодо інших ми кажемо – тут не все так однозначно і головне, щоб не було очної зустрічі між командами, а третім – ми забороняємо брати участь у змаганнях, інакше будуть відповідні санкції, у тому числі будуть залучатися правоохоронні органи. Так не повинно бути! Це лише шкодить українському спорту та українським спортсменам", – написав з цього приводу Жан Беленюк.

Загроза створення "касти обраних"

Міністерство прийняло необдумане рішення, яке залишило чиновникам можливості для маніпуляцій. Саме ними вони намагаються прикрити недолугість цього наказу. Комусь вдається, попри прямий наказ, знайти "лазівку" та далі брати участь в міжнародних турнірах.

Декому так не щастить. І вони змушені пропускати міжнародні змагання, що може поставити хрест на їх спортивній кар'єрі. І в цей час вони бачать випадки, як представники інших видів спорту доволі легко і далі виступають на турнірах, де їх суперниками є громадяни Росії чи Білорусі.

"Очевидно, що такі урядові рішення, які створюють різні умови для різних категорій спортсменів, не знаходять і не можуть знайти розуміння. У спортсменів виникає логічне запитання: чому? І відповіді немає. На мій погляд, така ситуація є загрозою для сьогодення та майбутнього українського спорту. Якщо органи державної влади не мають законних підстав заборонити всім спортсменам, у тому числі професійним, змагатися зі спортсменами з Росії та/чи Білорусі або брати участь у міжнародних спортивних змаганнях, до яких допущені спортсмени з Росії та/чи Білорусі, тоді необхідно скасувати таку заборону та надати право всім спортсменам та спортивним федераціям вирішувати самостійно – брати участь у таких змаганнях чи ні. У тому числі враховуючи питання етики", – написав Жан Беленюк.

Бо допоки існує такий наказ та його неоднозначні трактування зі сторони чиновників, в українському спорті лише посилюватиметься розкол. Адже виявляється, що заборона не для всіх, а створення "касти обраних" явно не сприятиме об'єднанню. Саме цього хоче міністерство?