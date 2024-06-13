PowerBank для ноутбука: на що потрібно звернути увагу, щоб не помилитися

Не секрет, що більшість павербанків на ринку призначені для дрібних пристроїв, на кшталт смартфонів, годинників та навушників. Знайти зовнішню зарядку для ноутбука не так просто. Для цього вона повинна відповідати певним вимогам.

Павербанки спочатку створювалися для кнопкових телефонів і смартфонів. Перші їх екземпляри, випущені ще у 2001 році, були маленькими капсулами з пальчиковою батарейкою всередині. Але з часом технологічний світ усвідомив усю користь портативних батарей, тож поставив собі за мету створити щось подібне для ноутбуків. Однак це, зрозуміло, потребувало розробки нових типів акумуляторів. Саме тому звичайні павербанки не підходять для ноутбуків. 24 Канал зібрав кілька корисних порад про те, як правильно обрати павербанк для вашого лептопа.

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Роз'єми

Ноутбук є значно потужнішим пристроєм, ніж смартфон чи годинник, його не вдасться заряджати через стандартний порт USB. Розробники досить давно створили новий стандарт універсального роз'єму із запасом потужності – USB 3.1 та роз'єм Type-C, розрахований на струм потужністю 100 ватів. Сьогодні більшість виробників або вже перейшли, або знаходяться в процесі переходу на цей стандарт, особливо тому, що ЄС прийняв нові закони, зобов'язуючи компанії встановлювати в усіх своїх ґаджетах саме Type-C. Ринок не страждає від дефіциту цієї технології, тому проблем із пошуком павербанка саме з USB 3.1 і роз'ємом Type-C виникнути не повинно.

Але наявність у ноутбуці двостороннього порту Type-C стандарту 3.1 не гарантує його роботу від павербанка, оскільки потрібен кабель, що підтримує цей стандарт. Якщо павербанк для ноутбука комплектується власним кабелем вже з коробки, то вам немає про що хвилюватися. Однак не всі виробники продають кабель разом із павербанком – часом його потрібно купувати окремо.

Обравши неправильний кабель ви, в кращому випадку, не отримаєте бажаного результату, а в гіршому – пошкодите ваші пристрої. Обов'язково перевіряйте упаковку, з якою продається кабель, щоб його характеристики співпадали з потребами павербанка. Обираючи кабель, не варто економити, адже дешеві погано працюватимуть, перериватимуть заряджання або взагалі не заряджатимуть ноутбук.

Крім того, не кожен ноутбук із Type-C може через нього заряджатися.. Якщо біля нього ви бачите маркування з вилкою для розетки, отже цей порт підтримує зарядку. Якщо він має позначку, схожу на букву D, то це означає підтримку DisplayPort. Якщо ж там просто позначка самого USB, то ваш Type-C підтримує лише передавання даних.

Якщо ваш ноутбук не підтримує заряджання через порт USB Type-C, або такого роз'єму немає, ви можете купити спеціальний перехідник на стандартний круглий роз'єм живлення.



Слід перевірити наявність потрібного роз'єму для зарядки на ноутбуці / Фото Unsplash

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Сила струму та напруга

Обираючи павербанк, звертайте увагу на його потужність: вона має дорівнювати або бути вищою за потужність зарядного пристрою ноутбука. Цю інформацію варто шукати на вашому пристрої – всі вони мають спеціальну інформаційну наклейку. Там вказана потужність у Ватах (W), вихідна напруга у Вольтах (V) і струм – в Амперах (А).

Як уже зазначалося, павербанки, що присутні на ринку, здебільшого розраховані на зарядку телефонів, смартфонів, фітнес-браслетів та іншої малопотужної техніки. Тому їхня вихідна напруга найчастіше становить 5 вольтів – це найбільш поширене значення для сучасних девайсів. Струм для їхньої зарядки також використовується невеликий – близько одного ампера. Але ноутбук за таких скромних параметрів заряджатися не буде. Йому потрібна вихідна напруга понад 12 вольтів. Багато сучасних ноутбуків узагалі потребують напруги 15-20 вольтів, тому павербанки нерідко оснащують спеціальними перемикачами.

Струм для заряджання потужного ноутбука також має бути вищим, ніж для планшетів або смартфонів (в середньому від 3 ампер). Якщо струм буде набагато меншим від того, що вимагає пристрій, то в кращому випадку ноутбук заряджатиметься довго. Тоді ні про яку роботу в процесі його зарядки мова не йтиме.

Ємність

Якщо підсумувати сказане, то вам потрібно подивитися вимоги вашого ноутбука на самому ноутбуці, а потім підібрати павербанк, який буде не слабшим за ці параметри.

Цей параметр теж має значення, адже ноутбуки споживають багато енергії та мають досить великі батареї. Зовнішні акумулятори для заряджання ноутбуків зазвичай мають ємність понад 10 000 міліампер-годин, тоді як середньостатистичні павербанки для смартфона часом можуть мати ємність і до 5 000 міліампер-годин.

До речі, не варто забувати й про те, що жоден павербанк не передасть всю свою ємність через неминучі втрати енергії під час її перетворення. Наприклад, при ємності 20 000 міліампер-годин новий павербанк може віддати лише близько 14 000 міліампер-годин.

Тобто для тривалої роботи ноутбука краще брати павербанк із великим запасом ємності. Однак застерігаємо: в цьому сегменті багато підробок, тому варто пам'ятати, що пристрої з великою ємністю коштують дорого і важать багато.

Універсальність

Багато виробників вказують на "універсальність" своїх павербанків. Однак до таких заяв варто ставитися скептично. Уважно перевірте у посібнику з експлуатації конкретну вказівку на те, що павербанк може заряджати ноутбуки, а також опис портів та кабелів, з допомогою яких це відбувається.