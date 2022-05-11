Про побут окупантів вже давно ходять легенди. Солдати російської армії не знайомі з порядком та дбайливим поводженням з майном. Загарбники просто нищать усе, до чого доторкаються, неначе світ досі не все знає про те, які вони дикуни.

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Розруха на вокзалі у Херсоні

Херсон тимчасово перебуває під окупацією росіян. Поки наші герої ЗСУ роблять усе можливе та неможливе для того, щоб звільнити місто, відважне місцеве населення чинить ворогу просто шалений спротив, через який він відмовився від проведення так званого "референдуму" та утворення ще однієї псевдореспубліки.

Втім, росіяни усіляко насаджують свій "русскій мір". Яскравим прикладом "культури" окупантів став понищений вокзал у Херсоні. Вибиті двері, зламані крісла та лавки, обдерті стіни, потрощені столи й інші руйнування – ось і всі інновації, на які спроможні росіяни.

Відео понищеного вокзалу у Херсоні:

Ситуація у Херсоні: останні новини

Росіяни активно міркують над тим, що робити з юридичним статусом тимчасово окупованої Херсонщини. Що б не надумав ворог – його маніпуляції будуть юридично нікчемними.

Російські окупанти продовжують тероризувати мирне населення. Також з'явилася інформація про те, що вони привезли у місто своїх родичів та селять їх у помешкання українців. Повідомляється, що новоприбулі росіяни приїжджають не лише з анексованого Криму, а й інших регіонів Росії.

Наші герої роблять усе для того, щоб наблизитися до окупованого Херсона та вигнати рашистів. На Запорізькому напрямку українським захисникам вдалося просунутися вперед та закріпитися на нових позиціях.

Про активну роботу над звільненням Херсона розповів радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів. Він підкреслив, що операцію потрібно дуже ретельно спланувати, щоб не зазнати великих втрат.

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