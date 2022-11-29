Він писав дитячі книги, а росіяни всадили у нього дві кулі: як окупанти вбили Вакуленка

Росіяни розстріляли дитячого письменника Володимира Вакуленка під час окупації Харківщини. Перед тим нелюди жорстоко побили чоловіка та кинули його тіло на вулицю.

У квітні правоохоронці зареєстрували справу про незаконне ув'язнення письменника під час окупації Ізюмського району. Росіяни фактично взяли його в полон. Про це повідомив начальник слідчого управління Головного управління Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

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Окупанти вдерлись додому до Вакуленка

У жовтні до поліції звернувся рідний батько Володимира. Чоловік був переконаний, що один із загиблих на Ізюмському кладовищі – його син. Він розповів, що 23 березня до їх дому приїхали 5 осіб та провели обшук. Припускає, що це були бойовики з так званої квазіреспубліки у Луганській області.

Бойовики забрали сина. За словами батька, Вакуленка жорстоко допитували, били, але потім відпустили. Наступного дня, до їх дому приїхало двоє зловмисників на автомобілі з позначкою “Z”. Загарбники силоміць вивезли Вакуленка. З цього часу живим його ніхто не бачив.

Росіяни розстріляли письменника

Свідки, які ховали українців на Ізюмському масовому кладовищі, розповіли що 12 травня до них звернулися російські військовослужбовці з вказівкою поховати тіло чоловіка, яке було неподалік від села Капітолівка Ізюмського району. На тілі помітили сліди від куль та простріляні документи українського письменника. Вакуленко пролежав на вулиці понад місяць.



Тіло Вакуленка / Фото Сергія Болвінова

Згодом завершили перевірку ДНК профілю та підтвердили, що загиблий №319 на Ізюмському кладовищі – це Володимир Вакуленко. На тілі знайшли дві кулі від пістолета Макарова.

Болвінов наголосив, що слідчі розшукують свідків злочинів росіян. Просять звертатись до поліції, якщо є будь-яка інформація щодо злочинців.

Хто такий Володимир Вакуленко? Це відомий український письменник та громадський діяч, прозаїк, поет, перекладач. Автор 30 книг. Лауреат літературних премій, серед яких міжнародна літературна премія імені Олеся Ульяненка за роман "Кладовище сердець". Володимиру було 50 років, у нього залишився неповнолітній син.

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