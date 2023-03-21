Отримання українського громадянства: парламент ухвалив історичні зміни

Люди, які захочуть отримати громадянство України, мають скласти 3 іспити. Відповідне рішення парламент підтримав 21 березня.

"За" проголосував 281 народний обранець. Українці привітали рішення й залишили багато позитивних реакцій.

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Тепер люди, які хочуть отримати громадянство України мають скласти такі три іспити:

з основ Конституції України;

з історії України;

на рівень володіння державною мовою.

Деталей наразі не повідомляють.

Раніше повідомляли, що будуть винятки: окремі умови не поширюватимуться людей, які мають визначні заслуги перед Україною, або ж їхнє прийняття до громадянства становить державний інтерес.

Історична петиція стала поштовхом до змін

Петицію про необхідність складання іспитів зареєстрували у травні 2022 року. Ініціативу підтримали понад 26 тисяч людей. Володимир Зеленський відповів на петицію та доручив розробити іспит для отримання громадянства України. Український лідер доручив Денису Шмигалю комплексно опрацювати це питання.

Раніше, щоб отримати громадянство, потрібно було зібрати необхідні документи та подати відповідну заяву. Зробити це могли будь-хто. Навіть громадяни країни-терористки.

Набути громадянство України можна:

за народженням;

за територіальним походженням.

Також є опції: