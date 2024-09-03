Мобілізація в Україні: у ТЦК розповіли, кому з призовників можуть надати відстрочку

В Україні продовжується загальна мобілізація, тому призов до армії здійснюється шляхом вручення повістки. Водночас є ті, хто може отримати відстрочку.

Для отримання відстрочки необхідно зібрати відповідні документи, відвідати ТЦК та подати їх на розгляд комісії. Водночас якщо військовозобов'язаний має право на відстрочку, але її не було оформлено належним чином, його можуть мобілізувати.

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Що потрібно зробити для отримання відстрочки

Начальник юридичної служби Тернопільського ОТЦК та СП Роман Грунд розповів, що військовозобов'язані, які мають право на відстрочку, але не оформили її належним чином, можуть бути мобілізовані на загальних підставах.

Відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам за сімейними обставинами, станом здоров'я, для здобуття освіти та продовження професійної діяльності. Але наявність права та документів, що підтверджують право на відстрочку ще не підтверджує, що особі вона надана,

– зазначив Грунд.

Що потрібно зробити, аби оформити відстрочку: