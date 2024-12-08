Як у парламенті збираються зробити ринок торгівлі ліками прозорішим

Найближчим часом парламент здійснить справжню революцію на фармацевтичному ринку. Це дозволить українцям отримати доступ до якісніших та, можливо, більш доступних ліків.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис економічного журналіста Сергія Лямця у фейсбуці.

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За словами журналіста, йдеться передусім про законопроєкт №11493, який Верховна Рада підтримала 20 листопада у першому читанні.

Документ спрямований на спрощення реєстрації лікарських засобів, що закуповуються за державні кошти. Але насправді це законопроєкт, що має подолати домінування на ринку двох компаній, що монополізували закупівлі ліків, – "БаДМ" та "Оптіма-Фарм".

За його словами, законопроєкт розроблений Міністерством охорони здоров'я, і може стати основою для зниження цін на ліки в аптеках та покращення доступу до медикаментів.

Як це працюватиме? Законопроєкт містить чимало корисних пунктів. Наприклад, оновлюються вимоги до ліцензування аптек. Встановлення ними цін стане більш прозорим. Планується посилити контроль за якістю препаратів, бо в останні роки проблема підробок стала справжньою проблемою України. Ці та інші вимоги мають створити більш конкурентний та прозорий ринок,

– говорить він.

Усі ці моменти є важливими, але є два особливо важливі пункти, додає експерт:

Перший . Якщо ліки вже зареєстровані у Великій Британії, ЄС, США або включені до списків ВООЗ та PEPFAR, то їх реєструватимуть за спрощеною процедурою. Це має ліквідувати вузьке "пляшкове горлишко", за допомогою якого чиновники обмежували (на чиюсь користь?) доступ до ринку. Якщо зняти цю заваду, до України нарешті потраплять якісні ліки виробництва міжнародних компаній.

. Якщо ліки вже зареєстровані у Великій Британії, ЄС, США або включені до списків ВООЗ та PEPFAR, то їх реєструватимуть за спрощеною процедурою. Це має ліквідувати вузьке "пляшкове горлишко", за допомогою якого чиновники обмежували (на чиюсь користь?) доступ до ринку. Якщо зняти цю заваду, до України нарешті потраплять якісні ліки виробництва міжнародних компаній. Другий. На засідання 9 грудня, за підсумками роботи парламентської Тимчасової слідчої комісії щодо завищених цін на ліки з боку дистрибʼюторів-посередників буде внесено дуже потужну правку. Вона обмежить закупівлю одного препарату в одного вітчизняного виробника ліків лише 20% обсягу від його повного виробництва.

"Раніше "БаДМ" та "Оптіма-Фарм" скуповували усі вироблені ліки за прямими контрактами, а потім перепродавали їх аптекам та державі, диктуючи свої ціни. Тепер вони зможуть скупити лише 40% вироблених ліків, а щодо решти 60% відбудеться конкурентна боротьба", – пояснює він.

Цифра 20% відповідає міжнародним стандартам. У європейській практиці компанії з ринковою часткою понад 20% знаходяться під особливою увагою антимонопольних органів, оскільки така частка може призвести до зловживань домінантним становищем.

Встановлення цього обмеження сприятиме розвитку конкуренції, зменшенню впливу монополій та зниженню цін на ліки для споживачів. Конкуренція завжди покращує становище кінцевого покупця, тобто мільйонів громадян України.

Звісно, що "БаДМ" та "Оптіма-Фарм" намагатимуться збити цей законопроєкт, особливо правку про 20%. Напевно, що вони спробують домовитися з групою народних депутатів, аби ті голосували проти або утрималися. Завдання – провалити голосування та зберегти усе як воно є,

– зазначає Лямець.

За що йде боротьба? Роздрібні продажі на фармацевтичному ринку України у 2023 році перевищили 130 мільярди грн, у 2024 році напевно наблизиться до позначки 170 мільярдів. Аптечний ринок є одним з найпотужніших в Україні, кількість аптек каже про дуже високу норму прибутковості.

"Але якщо на роздрібному сегменті є близько 18 тисяч аптек, а маркетингом продуктів займаються десятки компаній, то на гуртовому ринку ситуація геть інша. Аптекам та державі ліки продають не самі виробники, а компанії-дистриб'ютори.

Серед них є два лідери – компанії "БаДМ" та "Оптіма-Фарм". У 2023 році кожен з них тримав близько 43% ринку. У 2024 році, за даними моїх джерел, вони вдвох контролюють вже 91%. Отже, їхня сила зростає. Решті операторів розділяють між собою крихти", – пояснює він.

В цілому, на його думку, саме той факт, що за 2024 рік "БаДМ" та "Оптіма-Фарм" розширили свою частку ринку до 91%, каже про нехтування державою своїми регулівними обов'язками.

"А ще це може автоматично свідчити про те, що ціни на ліки в Україні суттєво завищені. Справа не лише у курсі, загальній інфляції, військових ризиках тощо. У них сидить монополістична та, ймовірно, корупційна маржа. Простіше говорячи, "БаДМ" та "Оптіма-Фарм" наживаються на українцях, навіть під час війни. А влада, скоріше за все, допомагає їм у цьому. Тож будьте певні, що просто зараз наявне законодавство та розклад сил у владі працюють на "БаДМ" та "Оптіма-Фарм". Ба більше, обидві компанії намагаються не допустити будь-яких змін. Тому надзвичайно важливо, аби обмеження 20% було прийняте. Законопроєкт №11493 має працювати на громадян України", – додав він.

Сергій Лямець резюмував, що цей законопроєкт точно спричинить певні зрушення на ринку й стимулюватиме його ставати більш прозорим, що позитивно вплине на економіку.