Жителі гірських районів можуть отримати 20% надбавки до пенсії: що робити переселенцям

Українці, які проживають у гірських населених пунктах, отримують 20% надбавки до пенсії. Скористатися цією нормою можуть і переселенці.

Про те, як переселенцям отримати надбавку до пенсії, розповіла представниця головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області Галина Недзельська. Це відбулося в ефірі національного телемарафону.

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Як переселенцям отримали 20% надбавки до пенсії

У гірських населених пунктах значно гірші умови для проживання і тому законом передбачена надбавка до пенсії. У Львівській області 3 з 7 районів мають статус гірських. Загалом надбавку отримують мешканці 196 населених пунктів.

Українці, які через війну переїхали у ці населені пункти, також можуть отримати більшу пенсію. Для цього їм потрібно звернутися до органу Пенсійного фонду або подати заяву через портал Дія. Але в такому разі в особи повинен бути електронний підпис.

Далі слід подати звернення й документ, який засвідчує, що особа проживає у гірському населеному пункті. Цей документ видає територіальна громада та ЦНАП.

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Якщо ж людина повертається додому, то має повідомити про це орган Пенсійного фонду. Однак вона може цього й не зробити. Тоді пенсіонер і далі отримуватиме надбавку впродовж року. Адже саме раз на рік, за словами Недзельської, відомство подає запити до гірських сільських та селищних рад про те, хто проживає в населеному пункті.

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