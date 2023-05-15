Російський паспорт та зв'язки з РПЦ: як перевірятимуть священників, що переходять з МП в ПЦУ

Все більше священників московського патріархату переходять до Української православної церкви. Однак їх мусять перевірити, аби пересвідчитись, що ті не мають зв'язків з ворогом.

У кандидатів до ПЦУ поцікавляться чи не застосовували вони проросійські меседжі на проповідях та чи не мають російського паспорта. Про це повідомив предстоятель Православної церкви України Епіфаній.

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Як ухвалюватимуть рішення

Крім того, перевірять зв’язки зі служителями російської православної церкви.

Будемо перевіряти, робити все задля того, щоб такі люди, прийшовши до української церкви, не руйнували її зсередини,

— зазначив Епіфаній

Епіфаній переконаний, що в УПЦ МП ще є багато священників, які є патріотами України. Однак ті, хто проповідували цю ідеологію та мають російські паспорти повинні покаятися та відмовитися від російського громадянства. Лише тоді буде відповідне рішення щодо їхнього прийняття до складу ПЦУ.

Наступний крок – зміна календаря

Предстоятель ПЦУ тсподівається, що поступово всі парафії, які зараз перебувають "у складі російської православної церкви в Україні, будуть в ПЦУ.

Після переходу церковних громад Епіфаній наступним кроком називає перехід православних на новоюліанський календар. "Ця зміна стосуватиметься не лише Різдва, а й усіх неперехідних свят.