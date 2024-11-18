Як військовому перевестись в іншу частину: пояснення

В Україні спростили механізм переведення між військовими частинами для військовослужбовців за власним бажанням. Станом на сьогодні зробити це можна за допомогою застосунку Армія+.

Наразі таку можливість на рапорт мають 4 категорії військовослужбовців, зокрема зробити це можна за допомогою застосунку Армія+.

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Як змінити військову частину

Військовослужбовці Збройних Сил можуть швидко подати рапорт на переведення в іншу частину онлайн. Відповідна функція почала працювати в Армія+. До рапорту потрібно додати наступні документи:

копія військового квитка, посвідчення офіцера або іншого документа, що підтверджує проходження військової служби військовослужбовцем у військовій частині;

рекомендаційний лист від військової частини, в яку військовослужбовець має бажання бути переміщеним для проходження військової служби;

погодження командира військової частини, в якій проходить військову службу такий військовослужбовець (крім тих категорій військовослужбовців, для яких таке погодження не є обов’язковим). Таке погодження може бути надане як окремим документом, так і у формі погодження (схвалення) рапорту засобами Порталу Армія+, інших інформаційно-комунікаційних систем, систем електронного документообігу;

висновок військово-лікарської комісії.

Кадровий центр Збройних Сил перевіряє поданий військовослужбовцем рапорт на відсутність підстав для відмови у переміщенні. Строк для проведення такої перевірки становить 72 години з моменту надходження рапорту до центру.

Важливо, що командирської згоди, як і Армія ID командира, для подачі рапорту не потрібно. В окремих випадках Кадровий центр напряму звертається до командирів військових частин за погодженням. Зокрема, для переведення між тиловими або між бойовими бригадами.

Крім вищезгаданого, погодження потрібне, якщо військовий є офіцером або займає офіцерську посаду.