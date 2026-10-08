До 99% витрат може покрити місто: як киянам підготувати будинок до зими

У Києві мешканці багатоквартирних будинків можуть скористатися міськими програмами, щоб підвищити енергостійкість будівлі та підготувати її до опалювального сезону. Залежно від виду робіт та обраної програми місто може компенсувати значну частину витрат, а в окремих випадках – до 99% їхньої вартості.

Про можливості для будинкових громад розповіли у черговому випуску програми BIHUS. Info.

Які програми допоможуть підготувати будинок до зими?

У Києві діють п'ять основних програм фінансової та технічної підтримки, завдяки яким будинки можуть проводити енергоефективні заходи, встановлювати резервні джерела живлення та виконувати необхідні ремонтні роботи.

Водночас умови участі різняться: частина програм розрахована на ОСББ та ЖБК, тоді як скористатися механізмом співфінансування капітальних ремонтів можуть і будинки без таких об'єднань.

В. о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв зазначив, що вже понад 2 тисячі будинків скористалися такими можливостями. За його словами, деякі будинки беруть участь у програмах повторно, а окремим вдалося забезпечити автономність на дві доби.

Є різні програми, які дають різні опції. Втім їх можна компонувати. І за рахунок використання, наприклад, Револьверного фонду (це програма пільгових кредитів) спільно з програмою "70х30" люди виходять на те, що вони фактично нічого не інвестують,

– сказав Петро Пантелеєв.

Насамперед мовиться про такі програми:

"Револьверний фонд" – це програма пільгових кредитів під 0 або 5%. "70х30" – конкурс енергоефективних проєктів, де переможці оплачують 30% робіт, а до 70% додає місто. Співфінансування капітальних ремонтів. За цією програмою частка міста залежить від виду робіт і максимально може сягати 99%. Тобто мешканцям залишається додати 1% від вартості. Часткове відшкодування вартості незалежних джерел енергії. За генератори, інвертори і акумулятори місто повертає 75% вартості. Максимум від 100 до 300 тисяч гривень залежно від будинку. Фінансова допомога новоствореним ОСББ.

Чому заявки варто подавати заздалегідь?

Мешканцям радять планувати участь у міських програмах на кілька років наперед. Заступниця директора Фонду модернізації та розвитку житлового фонду Києва Катерина Червинська пояснює це особливостями формування міського бюджету.

Всі міські програми – це ж бюджет. Для того, щоб закласти кошти у бюджет на наступний рік, нам треба розуміти, скільки їх треба. Тому майже всі програми працюють так: цьогоріч ми подаємо заявки – на наступний рік нам виділяють бюджет,

– пояснила вона.

Водночас окремі заходи з підготовки будинку можна реалізувати вже зараз. Серед них – перевірка місць, через які втрачається тепло, заміна пошкоджених вікон у під'їздах і підвалах, дверей, які не зачиняються, а також утеплення труб. Для частини таких робіт будинкові громади можуть використовувати кошти Револьверного фонду.

Скільки мешканці можуть заплатити за модернізацію?

Результат залежить від конкретного будинку, набору робіт та того, які програми вдасться поєднати. У Києві вже є приклади, коли значну частину витрат на модернізацію покривали коштом міської підтримки.

Зокрема, у 22-поверховому будинку в Подільському районі встановили два інвертори та 12 акумуляторів. Загальна вартість робіт становила близько 2 мільйонів гривень, із яких 300 тисяч профінансувало місто. Мешканці планують також отримати безповоротну допомогу за програмою "70/30".

В іншому будинку, у Солом'янському районі, встановили сонячну електростанцію та власну газову котельню. Тепер мешканці сплачують за модернізацію по 3 гривні на місяць за квадратний метр житла. Для квартири площею 50 квадратних метрів це становить 150 гривень щомісяця протягом кількох років. Більшу частину витрат у цьому випадку також покрив Київ.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Київ інвестував майже 2 мільярди гривень в енергостійкість та енергоефективність житлових будинків. Загалом у столиці є понад 12 000 багатоквартирних будинків.